Будинок митрополита в Унівській лаврі 1820 року, де на горищі знайшли сховок

У Святоуспенській Унівській лаврі УГКЦ знайшли заховані в радянські часи церковні цінності. Серед них підсвічники, золото і коралі, що прикрашали чудотворну ікону. Знахідку виявили на горищі митрополичих палат. Про це повідомив ієромонах лаври Макарій Дутка.

Місце, де монахи сховали цінності від радянських окупантів

За його словами, монахи монастиря заховали під підлогою девʼять посріблених підсвічників минулих століть, декілька кілограмів коралів з Індійського моря, які прикрашали ікону в Успенському храмі. Знайдено також декілька медальйонів XIX ст., золоті перстені як дар паломників для Матері Божої, а також одну монстранцію (декоративну посудину, яка використовується для виставлення освячених Святих Дарів).

«Унів і далі нас дивує різними знахідками. Фактично немає року, в якому ми щось би не знайшли із захованих речей нашими довоєнними ченцями. Намисто (коралі) прикрашало нашу Унівську чудотворну ікону до приходу радянської влади у 1940-х роках», – наголосив о. Макарій.

Місцева реставраційна майстерня відчистила посріблені підсвічники

Частину намиста відреставрували та повісили на ікону. У 1736 році Папа Римський Климент XII надав унівській іконі статус чудотворної. Головне свято, присвячене їй, щорічно відзначають у третю неділю травня, коли до Лаври з’їжджаються тисячі паломників з усієї України. Свято у цю неділю встановив Блаженніший Любомир Гузар зі Синодом єпископів УГКЦ у 2004 році.

Унівська чудотворна ікона з віднайденими коралями

Свято-Успенська Унівська лавра Студійського уставу – чоловічий ставропігійний монастир, що підлягає Главі УГКЦ. Його заснували наприкінці XIV ст. Митрополит УГКЦ Андрей Шептицький надав обителі статус лаври. У цьому монастирі Йосифа Сліпого висвятили на священника. У Другу світову монахи переховували в лаврі євреїв. Радянська влада з 1944 року влаштувала у монастирі концтабір для духовенства, яке відмовлялося переходити у православ’я. Обитель відновили за незалежної України, коли УГКЦ вийшла з підпілля.

Всі фото о. Макарія Дутки