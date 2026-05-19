Правоохоронці затримали організатора схеми одразу після отримання хабаря

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили та затримали штаб-сержанта одного з правоохоронних органів спеціального призначення на Львівщині. За даними слідства, він за гроші допомагав військовозобов’язаним отримати відстрочку від мобілізації.

Як повідомило ДБР у вівторок, 19 травня, у одному з епізодів військовий запропонував за 16 тис. доларів оформити відстрочку чоловіку, який перебував у розшуку одного з львівських ТЦК та СП. Слідчі задокументували, що без особистої присутності військовозобов’язаному змінили місце обліку – його поставили на облік в одному з ТЦК та СП Волинської області.

Після цього чоловік подав документи через ЦНАП на Львівщині, а вже наступного дня інформація про відстрочку з’явилася у застосунку «Резерв+». Військового затримали одразу після отримання грошей.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших причетних.