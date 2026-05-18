Фундаменти памʼятки княжої доби законсервували та музеєфікували

У Києві експонують залишки церкви X–XIII століть на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. Музейно-археологічний простір «Надбрамна церква та Київ X–XIII століть» відкрили 18 травня – у Міжнародний день музеїв, повідомили у ДІАЗ «Стародавній Київ».

Надбрамна церква Михайлівського монастиря постала у XII столітті та виконувала функцію вхідної брами. Під час археологічних досліджень у 1990-х роках тут виявили фундаменти, апсиду та два склепи, в одному з них були людські останки.

Шатро археологічного павільйону на території монастиря

Як зʼясували дослідники, на місці майбутньої брами у Х–ХІ століттях був могильник. Першою спорудою там була дерев’яна брама, що існувала до XII століття, після чого її замінила мурована конструкція. У другій половині XIII–XIV ст. браму поруйнували, а у XV–XVI ст. її остаточно розібрали.

Фундамент церкви XII ст. накритий павільйоном

Фундаменти брами вимурувані з бутового каменю на вапняно-глиняному тиньку з додаванням піску. Цегляні стіни тримали одноапсидну надбрамну церкву розмірами 10 на 8 м. З камер двох боків воріт до церкви вели сходи. Храм був оздоблений фресками, до сьогодні збереглися лише їхні окремі уламки. Зовнішні стіни були тиньковані, а підлогу замостили цеглою й керамічною плиткою. Понад тисячу кубиків смальти, які знайшли археологи, свідчать про мозаїчну ікону на стінах.

Приблизний вигляд надбрамної церкви Михайлівського монастиря (ілюстрація з сайту «Вечірній Київ»)

Після досліджень розкоп накрили павільйоном-ротондою. І лише у 2026 році памʼятку розчистили, законсервували та музеєфікували. Проєкт підтримали волонтери та меценати. Під час робіт виявили нові археологічні знахідки.

«Знайдено давньоруську цеглу-плінфу з відбитками лап давніх київських собак. Перед випалом сформовану з глини плінфу сушили, розклавши на землі, а песики гуляли де хотіли — навіть по майбутній цеглі. Минуло вже дев’ять століть: від тих собак не лишилося й кісток, а їхні сліди в історії дійшли до наших днів», – зазначають у заповіднику.

Давньоруська піч і цегла-плінфа

Археологічні знахідки покажуть на сталій експозиції.

Собор Святого Михайла звели в 1108–1113 роках за правління онука Ярослава Мудрого князя Святополка Ізяславича. Він пережив багато руйнувань і перебудов, але вцілів до наших днів, на відміну від багатьох інших храмів Києва руської доби.

