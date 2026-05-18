Андрія Єрмака біля СІЗО зустріли троє охоронців президента

Колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака забрали з СІЗО охоронці, які працювали у державній охороні. Щонайменше один із них тривалий час був залучений до охорони Володимир Зеленський. Про це у понеділок, 18 травня, повідомило Слідство.Інфо.

Один з охоронців – Андрій Серветник, якого раніше помічали на заходах за участі Володимира Зеленського. Зокрема, він супроводжував президента на молитовному сніданку у серпні 2025 року.

Журналісти «Слідство.Інфо» зв’язалися з Андрієм Серветником та запитали, чи працює він у Державній службі охорони. Чоловік заявив, що навчається в університеті. Однак на запитання, чи забирав він Андрія Єрмака з СІЗО, не відповів і поклав слухавку.

Ще один охоронець – Володимир Чирочка. Він залучений до охорони перших осіб України щонайменше з 2022 року. Зокрема, він охороняв Володимира Зеленського та Андрія Єрмака під час поїздки до Бучі на Київщині у квітні 2022 року. У червні 2023 року Чирочка супроводжував Зеленського та Єрмака під час поїздки на Херсонщину після російського удару по Каховській ГЕС. А в березні 2025 року він був у Саудівській Аравії, де Єрмак та Зеленський брали участь у переговорах. На дзвінок «Слідство.Інфо» Володимир Чирочка не відповів.

Володимир Чирочка на заходах за участі Андрія Єрмака

Ім’я третього чоловіка встановити не вдалося. Однак його теж помічали на заходах за участі Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, востаннє – наприкінці 2025 року.

Третій охоронець, імʼя якого поки що не встановили

Нагадаємо, 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили колишньому голові ОП Андрію Єрмаку підозру у легалізації 460 млн грн на будівництві у котеджному містечку «Династія» на Київщині.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Гроші на рахунок ВАКС для застави за Єрмака почали надходити того ж дня.

Вранці 18 травня за екскерівника ОП сплатили всі 140 млн грн застави, і він вийшов з-під варти. У коментарі журналістам Андрій Єрмак підтвердив, що перебував у платній камері.