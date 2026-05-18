Сили оборони звільнили Степногірськ на Запорізькому напрямку
Населений пункт має важливе значення для української оборони
До теми
Штурмовики спецпідрозділу Головного управління розвідки «Артан» повернули контроль над Степногірськом на Запорізькому напрямку. Про це в понеділок, 18 травня, повідомила пресслужба воєнної розвідки.
«Під час операції, що відбулася у щільній координації із суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій з метою витіснити російських окупантів з міста та стабілізувати ситуацію у населеному пункті», – ідеться в повідомленні.
У ході операції спецпризначенці також знищили ворожий FPV-дрон, який намагався атакувати військову техніку українців.
У результаті боїв у складних міських умовах російських окупантів вибили з укріплених позицій, а ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України, зазначає ГУР.
«Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність “сюрпризів” та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім ― готові до цього», ― розповів командир «Артану» Віктор Торкотюк.
Степногірськ має важливе значення для української оборони, адже його захоплення росіянами дало б їм можливість використати селище як плацдарм для наступу на Запоріжжя та сусідні населені пункти.
Нагадаємо, 15 травня військовослужбовці 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили село Одрадне у Харківській області. Село перебувало під російською окупацією з листопада 2025 року.