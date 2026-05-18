Робота штурмовиків «Артану» в Степногірську

Штурмовики спецпідрозділу Головного управління розвідки «Артан» повернули контроль над Степногірськом на Запорізькому напрямку. Про це в понеділок, 18 травня, повідомила пресслужба воєнної розвідки.

«Під час операції, що відбулася у щільній координації із суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій з метою витіснити російських окупантів з міста та стабілізувати ситуацію у населеному пункті», – ідеться в повідомленні.

У ході операції спецпризначенці також знищили ворожий FPV-дрон, який намагався атакувати військову техніку українців.

У результаті боїв у складних міських умовах російських окупантів вибили з укріплених позицій, а ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України, зазначає ГУР.



«Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність “сюрпризів” та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім ― готові до цього», ― розповів командир «Артану» Віктор Торкотюк.

Степногірськ має важливе значення для української оборони, адже його захоплення росіянами дало б їм можливість використати селище як плацдарм для наступу на Запоріжжя та сусідні населені пункти.

Нагадаємо, 15 травня військовослужбовці 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили село Одрадне у Харківській області. Село перебувало під російською окупацією з листопада 2025 року.