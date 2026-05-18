Як виглядає перша українська керована авіабомба

В Україні розробили першу керовану авіаційну бомбу власного виробництва. Вона вже пройшла випробування та готова до бойового застосування повідомив у понеділок, 18 травня, міністр оборони Михайло Федоров.

За даними міністра, перший український КАБ створила компанія-учасник маркетплейсу оборонних технологій для військових Brave1. Назву компанії Федоров не уточнив.

«Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску», – повідомив міністр.

На відео, яке поширив Михайло Федоров, видно скидання нового озброєння з авіації. На кадрах видно, що авіабомба має червоне забарвлення, крила для планування та хрестоподібну хвостову частину.

КАБ здатен нести бойову частину вагою 250 кг.

Михайло Федоров розповів, що Міноборони вже закупило першу експериментальну партію керованих авіабомб. Наразі пілоти відпрацьовують бойові сценарії із застосуванням нових КАБів, а також адаптують їхнє застосування в реальних умовах війни.

«Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни», – підсумував Федоров.

Нагадаємо, 14 травня компанія Fire Point представила проєкт нової системи ППО «Фрея», яка буде використовувати ракети-перехоплювачі FP-7. У компанії стверджують, що «Фрея» – це Панʼєвропейський антибалістичний проєкт з легкою та мобільною пусковою установкою.