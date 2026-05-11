Спалах хантавірусу на круїзному лайнері в Атлантичному океані на початку травня, який перевозив близько 150 людей, серед яких і п’ятеро українців, викликав неабияке занепокоєння. Наразі зареєстровано вісім випадків, троє пасажирів померли. У пʼяти з 8 випадків підтверджено хантавірус Андського походження (Анд), який, на відміну від інших, може передаватися між людьми. Спалах викликав широке обговорення. Людей цікавить, чи може він поширитися за межі корабля і спричинити чергову пандемію.

Насправді випадки хантавірусу щороку фіксують і в Україні, і на Львівщині зокрема. Тож ZAXID.NET з’ясував, чи є підставити хвилюватися і як вберегтися від цього захворювання.

Що кажуть у ВООЗ, ЄС і в Україні?

У ВООЗ запевняють: загроза поширення інфекції за межами корабля залишається низькою. Генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив ЗМІ 7 травня, що хоч спалах хантавірусу – це «серйозний інцидент, ВООЗ оцінює ризик для громадського здоров’я як низький».

Мова йде про хантавірус Андського походження, єдиний відомий вид, здатний до обмеженої передачі між людьми, повʼязаної з тісним і тривалим контактом. Директор ВООЗ зазначив, що враховуючи інкубаційний період, «можливо, буде зареєстровано більше випадків».

У Європейському центрі запобігання та контролю хвороб також вважають, що ризик для населення країн ЄС є дуже низьким.

«Будь-яка передача, ймовірно, залишатиметься обмеженою через характер необхідного контакту та заходи профілактики та контролю інфекцій, яких вживають на борту та під час висадки, а також подальше спостереження», – кажуть у Європейському центрі.

На спалах хантавірусу відреагували і у ЦГЗ України. Речник Центру громадського здоров’я Микола Ганіч в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив, що в Україні щороку реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції, однак вірус передається переважно від гризунів до людини й не становить загрози масштабного поширення, подібного до Covid-19.

Що таке хантавірус і чим він небезпечний?

Хантавірус – це група вірусів, які переносять гризуни. Інфікуватися хантавірусом можна, вдихнувши пил або дрібні частинки, які містять вірус, повідомляють в ЦГЗ. Такі частинки утворюються з сечі, фекалій чи слини інфікованих диких гризунів – наприклад, мишей чи полівок. Заразитися також можна через шкіру або слизові оболонки, якщо вона пошкоджена і була в контакті з гризунами або предметами, забрудненими їхніми виділеннями, і через їжу, якщо вона була забруднена вірусом (аліментарний шлях).

У людей хантавіруси можуть спричиняти дві серйозні хвороби: геморагічну гарячку з нирковим синдромом та хантавірусний легеневий синдром. Обидві хвороби мають важкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги.

Геморагічна гарячка з нирковим синдромом (ГГНС) починається з різкого підвищення температури, значної слабкості, болю в м’язах, головного болю, а згодом – порушення роботи нирок. Можливий геморагічний синдром (носові кровотечі, крововиливи у склеру, висипи на шкірі через пошкоджені капіляри). У важких випадках настає гостра ниркова недостатність. Людина може потрапити в реанімацію і потребувати гемодіалізу. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом поширена в Європі та Азії, зокрема і в Україні.

Хантавірусний легеневий синдром (ХЛС) починається як застуда або грип: з гарячки, кашлю, болю в тілі. Але за кілька днів стан різко погіршується – з’являється задишка, набряки легень, дихальна недостатність. Без своєчасного лікування хвороба може призвести до смерті. ХЛС зустрічається у країнах Західної півкулі.

Від людини до людини хантавіруси здебільшого не передаються, крім вірусу Анд, який переважно циркулює в Південній Америці. У ВООЗ такий шлях поширення називають надзвичайно рідкісним.

Хантавірус в Україні

За словами речника ЦГЗ Миколи Ганіча, в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу. Зараження відбувається через контакт із виділеннями гризунів, через пил, забруднені поверхні або їжу. Водночас передавання вірусу від людини до людини для поширених в Україні типів хантавірусу не характерне.

«В Україні щороку фіксують десятки випадків інфікування хантавірусною інфекцією, але цей хантавірус передається виключно від гризунів до людини», – наголосив Микола Ганіч.

Восени 2025 року хантавірус було виявлено і на Львівщині, у 60-річного львів’янина. У нього діагностували геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, викликану хантавірусом. Це захворювання, як повідомили тоді ZAXID.NET у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, зустрічається нечасто. У 2025 році був один випадок хантавірусу на Львівщині, у 2024-му – два випадки. Загалом за останні п’ять років в області було виявлено 11 випадків хантавірусу.

Як не інфікуватися хантавірусом?

Аби вберегтися від хантавірусу, фахівці радять бути максимально обережними під час прибирання старих або занедбаних приміщень, підвалів, господарських будівель, де можуть бути гризуни. У них не варто підмітати, щоб не здіймати пил, краще провести вологе прибирання з використанням антисептиків і працювати, звісно, в рукавичках. Їжу зберігати у герметичних контейнерах, щоб до неї не дісталися гризуни. Під час відпочинку на природі користуватися наметами із захисною плівкою, ретельно мити руки і продукти. Якщо у приміщенні бачили гризунів, то столи, підлогу тощо слід ретельно продезінфікувати.