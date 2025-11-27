Хантавіруси передаються людині від гризунів

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 60-річного мешканця Львова, який скаржився на високу температуру, біль у шлунку, озноб, висипання на шкірі. Після обстежень у пацієнта діагностували геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, викликану хантавірусом.

Лікарка-інфекціоністка Каріна Калайдіна повідомила ZAXID.NET, що у пацієнта спершу запідозрили сепсис. До госпіталізації він хворів майже три тижні, проходив різні обстеження, але встановити точний діагноз не вдавалося. У лікарні його стан почав погіршуватися, наростала ниркова недостатність.

«Після збору анамнезу, ми відправили аналізи на лептоспіроз і хантавірус. Учора прийшов хантавірус позитивний. У хворого діагностували геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, викликану хантавірусом», – каже Каріна Калайдіна. Після призначеного відповідного лікування стан пацієнта поліпшується.

Це захворювання передається людині через слину, сечу, фекалії гризунів. Від людини до людини не передається. За словами лікарки, у пацієнта така робота, що десь і могли бути гризуни, хоч він їх не бачив.

Це захворювання зустрічається нечасто. Як повідомили ZAXID.NET у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, це перший випадок хантавірусу на Львівщині цього року, торік було два випадки. Загалом за останні п’ять років в області було виявлено 11 випадків хантавірусу.