Підліток став різко реагувати на дрібниці, мовчати або взагалі уникати спілкування? Батьки часто не розуміють, що робити і як допомогти. Підліткова криза – нормальний етап розвитку, але війна робить цей період особливо складним: стрес, постійні зміни і невизначеність посилюють емоційні перепади, а кожен конфлікт здається гучнішим і страшнішим. Клінічна психологиня Анна Картман, яка вже майже десять років працює з підлітками у терапевтичному, освітньому та менторському форматах, пояснює, що допомагає підліткам зберігати контроль над емоціями і як дорослі можуть стати надійною опорою.

Чому війна посилює підліткову кризу

Повітряні тривоги, обстріли, укриття, постійна напруга і зруйнований звичний ритм життя – усе це напряму б’є по психіці підлітків. За словами психологині Анни Картман, у війні немає стабільності, а саме стабільність є базовою потребою для формування внутрішньої опори підлітка.

«В умовах повномасштабної війни рівень тривоги й емоційного виснаження різко зростає. Підлітки частіше стикаються з тривожними, депресивними та посттравматичними реакціями – особливо після втрат, вимушених переїздів і руйнування відчуття безпеки», – пояснює психологиня.

Фахівчиня також наголошує, що дитина у підлітковому віці хоче відчувати контроль там, де це можливо. Коли цей контроль зникає – емоції стають некерованими.

Ситуацію ускладнює й біологія. Підлітковий мозок ще формується, гормональні зміни знижують здатність до саморегуляції, а сильні емоції часто беруть гору над логікою. У мирний час це складно, а у війні – ще складніше.

Підліткова криза – не «проблемна поведінка»

Анна Картман зазначає: підліткова криза – це не ознака «важкої» чи «зіпсованої» дитини. Це закономірний етап розвитку, який у війні стає більш напруженим.

«Підлітковий період не показник того, що дитина “не така”. Підліткова криза – це сигнал про потребу в безпеці, стабільних стосунках і зрозумілих дорослих опорах », – каже експертка і наголошує, що важливо не карати емоції підлітка, а допомагати їх розпізнавати і називати.

Що підтримує психічне здоров’я підлітків

Психологиня стверджує, що наукові дослідження й практичний досвід сходяться в одному: психічне здоров’я підлітка – це не риса характеру, а результат умов і підтримки. Серед ключових опор:

підтримка соціальних зв’язків;

обмеження інформаційного перевантаження;

регулярна фізична активність;

дихальні та релаксаційні практики;

якісний сон і збалансоване харчування;

своєчасна психологічна допомога.

«Психічне здоров’я підлітка формується не миттєво. Це як фізична витривалість – без тренувань і підтримки людина не стане сильною», – пояснює Анна Картман.

Вона пояснює, що навіть маленькі кроки – прогулянка, дихальна вправа, час із друзями – дають відчуття контролю. А контроль зараз дуже важливий.

Менторство: не тиск, а контакт

Окрему роль у підлітковому віці відіграє менторство – формат взаємодії, який допомагає підліткам зростати.

«Найкраще працює не контроль і не спроби виправити поведінку, а стабільна присутність дорослого, який витримує емоції підлітка й не змагається з ним за владу. Підліток має відчувати: я можу помилятися, і мене не засудять. Це дозволяє йому пробувати нове і формувати власний досвід», – пояснює психологиня.

Менторство базується на довірі, діалозі та визнанні підлітка. У безпечному просторі, без осуду й знецінення емоції стають не поганими, а зрозумілими сигналами внутрішніх потреб.

Навички, які стають внутрішньою опорою

За спостереженнями Анни Картман, підліткам сьогодні важливо не лише «знати», а й уміти справлятися з реальністю. Саме тому ключовими стають:

психологічна грамотність – розуміння власних емоцій і реакцій;

soft skills – комунікація, критичне мислення, робота з помилками;

лідерство – відповідальність і здатність робити вибір;

усвідомлення історичного контексту, яке формує ідентичність і відчуття сенсу.

«Коли підліток розуміє, що з ним відбувається, він перестає сприймати свої емоції як загрозу. Це знижує тривогу й допомагає зберегти цілісність навіть у хаосі війни. Важливо навчати дітей не лише “як робити”, а й “як справлятися” – тоді підлітки отримують внутрішню опору, яка залишається на все життя», – зазначає психологиня.

Роль дорослого: не ідеального, а живого

З позиції когнітивно-поведінкової терапії підліткам не потрібні безпомилкові батьки чи наставники. Їм потрібні дорослі, які:

визнають власні емоції;

не знецінюють переживання дитини;

показують, що помилки – це частина навчання.

«Живий дорослий – це той, хто показує: можна відчути тривогу, втому, злість і при цьому діяти», – пояснює Анна Картман.

Психологиня додає: «Підлітки навчаються через приклад. Коли дорослий визнає власні емоції, не перекладає відповідальність на дитину й демонструє стратегії роботи зі стресом – це найпотужніший урок».

Передбачуваність, послідовність і зрозумілі межі знижують тривогу й допомагають формувати внутрішній контроль – особливо у світі, де зовнішній контроль часто втрачений.

Надія

Підліткова криза – це не збій, а адаптація до нової реальності. Надія, за словами психологині, полягає не в тому, щоб уникнути труднощів, а в тому, щоб навчитися з ними жити.

«Психологічна стійкість – це не постійний спокій. Це здатність повертатися до рівноваги після напруження. Навіть у найскладніших обставинах можна навчитися приймати емоції, робити свідомий вибір і відчувати підтримку. Це і є надія», – підсумовує Анна Картман.

Попри війну й невизначеність, підлітковий вік залишається періодом можливостей. І саме зараз – через живі стосунки, підтримку й психологічну грамотність – формується фундамент майбутньої стійкості не лише окремих дітей, а й суспільства загалом.