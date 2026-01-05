Підлітки під час війни: чому криза стає гострішою і що робити батькам
Сильні емоції, тривога та невизначеність стали частиною підліткового життя – психологиня пояснює, як з цим справитися
Підліток став різко реагувати на дрібниці, мовчати або взагалі уникати спілкування? Батьки часто не розуміють, що робити і як допомогти. Підліткова криза – нормальний етап розвитку, але війна робить цей період особливо складним: стрес, постійні зміни і невизначеність посилюють емоційні перепади, а кожен конфлікт здається гучнішим і страшнішим. Клінічна психологиня Анна Картман, яка вже майже десять років працює з підлітками у терапевтичному, освітньому та менторському форматах, пояснює, що допомагає підліткам зберігати контроль над емоціями і як дорослі можуть стати надійною опорою.
Чому війна посилює підліткову кризу
Повітряні тривоги, обстріли, укриття, постійна напруга і зруйнований звичний ритм життя – усе це напряму б’є по психіці підлітків. За словами психологині Анни Картман, у війні немає стабільності, а саме стабільність є базовою потребою для формування внутрішньої опори підлітка.
«В умовах повномасштабної війни рівень тривоги й емоційного виснаження різко зростає. Підлітки частіше стикаються з тривожними, депресивними та посттравматичними реакціями – особливо після втрат, вимушених переїздів і руйнування відчуття безпеки», – пояснює психологиня.
Фахівчиня також наголошує, що дитина у підлітковому віці хоче відчувати контроль там, де це можливо. Коли цей контроль зникає – емоції стають некерованими.
Ситуацію ускладнює й біологія. Підлітковий мозок ще формується, гормональні зміни знижують здатність до саморегуляції, а сильні емоції часто беруть гору над логікою. У мирний час це складно, а у війні – ще складніше.
Закритість — сигнал внутрішньої потреби. Фото ілюстративне
Підліткова криза – не «проблемна поведінка»
Анна Картман зазначає: підліткова криза – це не ознака «важкої» чи «зіпсованої» дитини. Це закономірний етап розвитку, який у війні стає більш напруженим.
«Підлітковий період не показник того, що дитина “не така”. Підліткова криза – це сигнал про потребу в безпеці, стабільних стосунках і зрозумілих дорослих опорах », – каже експертка і наголошує, що важливо не карати емоції підлітка, а допомагати їх розпізнавати і називати.
Що підтримує психічне здоров’я підлітків
Психологиня стверджує, що наукові дослідження й практичний досвід сходяться в одному: психічне здоров’я підлітка – це не риса характеру, а результат умов і підтримки. Серед ключових опор:
підтримка соціальних зв’язків;
обмеження інформаційного перевантаження;
регулярна фізична активність;
дихальні та релаксаційні практики;
якісний сон і збалансоване харчування;
своєчасна психологічна допомога.
«Психічне здоров’я підлітка формується не миттєво. Це як фізична витривалість – без тренувань і підтримки людина не стане сильною», – пояснює Анна Картман.
Вона пояснює, що навіть маленькі кроки – прогулянка, дихальна вправа, час із друзями – дають відчуття контролю. А контроль зараз дуже важливий.
Менторство: не тиск, а контакт
Окрему роль у підлітковому віці відіграє менторство – формат взаємодії, який допомагає підліткам зростати.
«Найкраще працює не контроль і не спроби виправити поведінку, а стабільна присутність дорослого, який витримує емоції підлітка й не змагається з ним за владу. Підліток має відчувати: я можу помилятися, і мене не засудять. Це дозволяє йому пробувати нове і формувати власний досвід», – пояснює психологиня.
Менторство базується на довірі, діалозі та визнанні підлітка. У безпечному просторі, без осуду й знецінення емоції стають не поганими, а зрозумілими сигналами внутрішніх потреб.
Присутність надійного дорослого дає підлітку відчуття безпеки та підтримки. Фото ілюстративне
Навички, які стають внутрішньою опорою
За спостереженнями Анни Картман, підліткам сьогодні важливо не лише «знати», а й уміти справлятися з реальністю. Саме тому ключовими стають:
психологічна грамотність – розуміння власних емоцій і реакцій;
soft skills – комунікація, критичне мислення, робота з помилками;
лідерство – відповідальність і здатність робити вибір;
усвідомлення історичного контексту, яке формує ідентичність і відчуття сенсу.
«Коли підліток розуміє, що з ним відбувається, він перестає сприймати свої емоції як загрозу. Це знижує тривогу й допомагає зберегти цілісність навіть у хаосі війни. Важливо навчати дітей не лише “як робити”, а й “як справлятися” – тоді підлітки отримують внутрішню опору, яка залишається на все життя», – зазначає психологиня.
Роль дорослого: не ідеального, а живого
З позиції когнітивно-поведінкової терапії підліткам не потрібні безпомилкові батьки чи наставники. Їм потрібні дорослі, які:
визнають власні емоції;
не знецінюють переживання дитини;
показують, що помилки – це частина навчання.
«Живий дорослий – це той, хто показує: можна відчути тривогу, втому, злість і при цьому діяти», – пояснює Анна Картман.
Психологиня додає: «Підлітки навчаються через приклад. Коли дорослий визнає власні емоції, не перекладає відповідальність на дитину й демонструє стратегії роботи зі стресом – це найпотужніший урок».
Передбачуваність, послідовність і зрозумілі межі знижують тривогу й допомагають формувати внутрішній контроль – особливо у світі, де зовнішній контроль часто втрачений.
Надія
Підліткова криза – це не збій, а адаптація до нової реальності. Надія, за словами психологині, полягає не в тому, щоб уникнути труднощів, а в тому, щоб навчитися з ними жити.
«Психологічна стійкість – це не постійний спокій. Це здатність повертатися до рівноваги після напруження. Навіть у найскладніших обставинах можна навчитися приймати емоції, робити свідомий вибір і відчувати підтримку. Це і є надія», – підсумовує Анна Картман.
Попри війну й невизначеність, підлітковий вік залишається періодом можливостей. І саме зараз – через живі стосунки, підтримку й психологічну грамотність – формується фундамент майбутньої стійкості не лише окремих дітей, а й суспільства загалом.