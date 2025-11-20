Лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів

У середу, 19 листопада, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 66-річна мешканка Стрийського району, у якої діагностували важкий лептоспіроз. Лікарі-інфекціоністи намагалися врятувати пацієнтку, але, на жаль, не вдалося. Хвора померла від поліорганної недостатності.

До реанімаційного відділення інфекційної лікарні у вкрай важкому стані з нирковою і печінковою недостатністю пацієнтку госпіталізували 16 листопада, на сьомий день від початку захворювання. У неї, за словами завідувача реанімаційного відділення лікарні Віктора Токарєва, був класичний тяжкий лептоспіроз, який призвів до ниркової, печінкової недостатності. Захворювання розпочалося з гарячки, блювоти, діареї. Згодом приєдналася жовтяниця, впав тиск, відсутнє сечовиділення. Її стан був дуже важким.

«Пацієнтка померла 19 листопада. Причиною смерті була поліорганна недостатність, іншими словами, у неї перестали працювати нирки, печінка, легені, серцево-судинна система», – каже Віктор Токарєв.

Де жінка могла заразитися лептоспірозом, достеменно невідомо. Вона живе у селі неподалік Ходорова, має господарство, тож там могли бути і гризуни. Це вже п’ятий летальний випадок від лептоспірозу на Львівщині цього року, торік було два.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі, чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підвищується до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.