Львів'янка звернулася до інфекціоністів тільки через 4 місяці, коли виникли ускладнення

До Львівської обласної інфекційної лікарні потрапила 59-річна львів’янка, у якої діагностували больовий синдром і оперізуючий лишай, які виникли через непролікувану хворобу Лайма.

Пацієнтка розповіла лікарям, що на початку жовтня минулого року її у парку вкусив кліщ. Кліщі її кусали не один раз, тож вона вдома легко його видалила, але до лікарів не зверталася. Через місяць на місці укусу жінка побачила невеличку плямку, яка не боліла, не заважала, тож по медичну допомогу знову не звернулася. Та пляма не зникла, а почала збільшуватися у розмірах, зайняла частину живота і частину спини.

У грудні цього року жінка поїхала на відпочинок у санаторій і там лікар звернув увагу на цю пляму, й порадив звернутися до дерматолога. На початку лютого львів’янка потрапила на прийом до дерматолога. Той оглянув пляму, сказав, що нічого страшного нема, і виписав мазь. Через три дні в жінки у міжреберних ділянках з одного боку виник біль. Він був настільки сильний, що прості знеболювальні його не знімали. Ще через два дні на місці плями виник висип. Біль і висип змусили жінку звернутися по допомогу до інфекціоністів.

Як повідомила ZAXID.NET лікарка-інфекціоністка Тетяна Тєлєгіна, у пацієнтки діагностували больовий синдром і оперізуючий лишай, які виникли через непролікувану хворобу Лайма (лікується антибіотиками).

Лікарі радять після укусів кліщів вчасно звертатися по медичну допомогу. Хвороба Лайма добре піддається лікуванню, якщо його вчасно розпочати.