У холодну пору гризуни частіше пхаються до хати, у підвали, погреби

У неділю, 16 листопада, до реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні у вкрай важкому стані з нирковою і печінковою недостатністю госпіталізували 66-річну мешканку Стрийського району. У пацієнтки діагностували лептоспіроз. Лікарі-інфекціоністи борються за життя жінки і радять бути обережнішими, бо у холодну пору гризуни частіше пхаються до хати, зокрема у підвали, де є продукти.

Завідувач реанімаційного відділення лікарні Віктор Токарєв повідомив ZAXID.NET, що жінку госпіталізували 16 листопада, на сьомий день від початку захворювання. Спершу вона звернулася по медичну допомогу в Ходорівську лікарню, а звідти її скерували на лікування до Львова.

«У пацієнтки – класичний тяжкий лептоспіроз, який призвів до ниркової, печінкової недостатності. Захворювання розпочалося з гарячки, блювоти, діареї. Згодом приєдналася жовтяниця, впав тиск, відсутнє сечовиділення. Її стан залишається дуже важким», – каже Віктор Токарєв.

Де жінка могла заразитися лептоспірозом, достеменно невідомо. Вона живе у селі неподалік Ходорова, має господарство, тож там могли бути і гризуни.

Лікарі-інфекціоністи роблять все можливе, аби врятувати жінку, і заодно радять людям бути обережнішими, адже у холодну пору року гризуни частіше ховаються у підвалах, погребах, пхаються до хати. Саме вони найчастіше і є носіями небезпечних бактерій.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.