Здуття живота - поширена проблема, особливо після святкового застілля

Здуття живота – поширена проблема, з якою стикається приблизно 25% здорових людей. Особливо часто воно виникає під час свят. Здуття живота може бути пов’язане з проблемами травлення, такими як закрепи або харчова непереносимість, так і симптомом серйозного захворювання. Однак у більшості випадків прості зміни в харчових звичках можуть допомогти позбутися цієї проблеми, каже гастроентеролог Саурабх Сеті, і радить сім простих способів, які дозволять позбутися здуття живота, повідомляє Daily Express.

1. Їжте повільно та ретельно пережовуйте. Занадто швидке вживання їжі призводить до потрапляння повітря у шлунок, що провокує здуття живота. Лікар радить ретельно пережовувати їжу та відкладати ложку чи виделку, коли жуєте. Це дозволить сповільнити дії і дасть можливість організму почати перетравлювати їжу перш, ніж ви візьмете другий шматок.

2. Уникайте газованих напоїв. Вибір напоїв, за словами лікаря, також може впливати на здуття живота. «Газована вода та пиво виділяють CO2 [вуглекислий газ] у кишківнику, який затримується у шлунку та травному тракті і призводить до відчуття переповнення та тиску, часто супроводжуваного відрижкою», – каже Саурабх Сеті.

Гастроентеролог радить пити негазовану воду та трав’яні чаї, бо вони не викличуть дискомфорту і навіть можуть допомогти полегшити симптоми здуття.

3. Уникайте штучних підсолоджувачів. Штучні підсолоджувачі, такі як сорбіт, ксиліт і мальтит, містять цукрові спирти, які можуть ферментуватися в товстій кишці. Вони не є шкідливими, але організму важко повністю їх перетравити, що призводить до бродіння в кишківнику та змін у кишкових бактеріях. Як наслідок, вони можуть спровокувати здуття, дискомфорт і навіть пронос.

4. Збільште споживання клітковини. Включайте у раціон продукти, багаті на клітковину: хліб з цільної пшениці, макарони, овочі, фрукти, бобові та горіхи. Це ще один метод боротьби зі здуттям живота. Але не переборщіть, бо швидке споживання занадто великої кількості клітковини, якщо раніше ви споживали її мало, може спричинити дискомфорт. «Збільшуйте повільно та поєднуйте це з двома-трьома літрами води щодня», – радить доктор Сеті.

5. Не лягайте після прийому їжі. Спокуса прилягти після ситного застілля є, але це найгірше, що ви можете зробити, якщо боретеся зі здуттям живота. Лежання викликає кислотний рефлюкс (печію), оскільки шлункова кислота повертається назад у стравохід, що призводить до дискомфорту, здуття живота та можливого подразнення. А ось прогулянка піде на користь. «Навіть через 10 хвилин після їжі прискорюється травлення та допомагає газам рухатися плавніше», – пояснює лікар.

6. Стежте за розміром порцій. Під час свят легко переїсти, тому гастроентеролог радить стежити за розміром порцій їжі та розділяти їх на менші. «Великі прийоми їжі розтягують шлунок і уповільнюють його спорожнення. Спробуйте менші, збалансовані прийоми їжі, розподілені протягом дня», – радить Сеті.

7. Контролюйте рівень стресу. Здуття живота та дискомфорт може викликати не лише харчування, а й будь-який стрес. Він порушує зв'язок між кишківником і мозком, сповільнює швидкість травлення, що може призвести до газів, спазмів, нетравлення шлунку, закрепів чи діареї. «Стрес стискає кишківник та посилює здуття живота», – каже лікар. І радить спробувати глибоке дихання, медитацію або короткі перерви.