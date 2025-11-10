Жінку вкусив скажений кіт

У неділю, 9 листопада, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині, у якої після укусу кота запідозрили сказ. Шансів вижити у пацієнтки не було, бо це захворювання не лікується. Та виникненню хвороби можна запобігти, якщо вчасно провести антирабічне лікування. Останній летальний випадок від сказу на Львівщині було зафіксовано у 2018 році.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, до інфекційної лікарні Львова пацієнтку з Волині госпіталізували на початку листопада. В одній із лікарень Волині у неї спершу лікували енцефаліт (запалення головного мозку), але стан пацієнтки погіршувався. Тоді її перевели в інфекційну лікарню Львова. Пацієнтку відразу госпіталізували в реанімаційне відділення. Та невдовзі у неї виникли клінічні симптоми сказу.

«Пацієнтка була збуджена, у неї виникали судоми буквально усіх м’язів, які неможливо було зняти, виникла слинотеча, а потім почалася паралітична стадія. Вона була підключена до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ) і 9 листопада померла», – каже Таміла Алексанян.

Пацієнтці поставили попередній клінічний діагноз – сказ, але його ще мають підтвердити лабораторно.

Як жінка заразилася на сказ? 8 серпня, як розповіли лікарям рідні, жінка поверталася з кладовища і побачила маленького котика, якого підібрала. Цей котик і вкусив жінку, але на укус спочатку не звернули увагу ні сама жінка, ні лікарі.

На Львівщині останній летальний випадок від сказу був зафіксований у листопаді 2018 року. Тоді померла 68-річна мешканка Городоччини, яку вкусило цуценя. Через два тижні після укусу цуценя загинуло, але потерпіла по медичну допомогу не звернулася.

Нагадуємо, сказ – це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечне. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми. Сказ не лікується, шансів одужати нема.

Як попередити захворювання на сказ?

1. Уникати контактів з безпритульними та дикими тваринами. Пояснити дітям, чому не можна гратися, гладити тощо невідомих тварин.

2. Вчасно вакцинувати від сказу домашніх тварин.

3. Якщо покусала або ослинила підозріла (невідома) чи дика тварина, місце укусу слід ретельно промити під струменем теплої води господарським милом, краї рани обробити спиртом або йодом (перекисень не підійде), накласти пов`язку і якомога швидше звернутися до лікаря, щоб провести антирабічне лікування.

4. Якщо вкусила відома домашня тварина, слід встановити за нею ветеринарне спостереження.

Завідувачка відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Ірина Куліш повідомила ZAXID.NET: жодна людина, яку на Львівщині покусали дикі чи невідомі тварини, і якій вчасно провели антирабічне лікування, не захворіла на сказ. Та під час такого лікування слід чітко дотримуватися режиму, який встановить лікар: не переохолоджуватися, не перегріватися, не перевтомлюватися, не вживати спиртні напої.