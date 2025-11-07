Від ускладнень лептоспірозу помер 69-річний мешканець Львівщини
Це вже четвертий летальний випадок цього року на Львівщині
На Львівщині від ускладнень лептоспірозу помер 69-річний чоловік. Цього року в області зафіксовано 20 випадків цього захворювання, чотири з них – летальні.
Чоловік звернувся по медичну допомогу лише через тиждень від початку хвороби, коли стан здоров’я різко погіршився. Захворювання розпочалося з підвищення температури тіла, головного болю, загальної слабкості, болю у литкових м’язах та попереку. При госпіталізації стан чоловіка був важким. Попри зусилля медиків, пацієнта не вдалося врятувати, повідомили 7 листопала у Центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.
Де заразився чоловік, достеменно невідомо. Він займався рибальством та сільськогосподарськими роботами. Від початку 2025 року на Львівщині зафіксовано 20 випадків лептоспірозу, чотири з них – летальні. Торік було 30 випадків, з них два – летальні.
Нагадаємо, лептоспіроз — небезпечна інфекційна хвороба, спричинена бактерією Leptospira. Ризик заразитися більший під час відпочинку, риболовлі, роботи на природі. Саме в цю пору зростає ризик інфікування лептоспірозом, оскільки із сечею гризунів або інших тварин збудник потрапляє у воду, ґрунт чи на харчові продукти.
Де можна заразитися:
- під час купання або риболовлі у заражених водоймах;
- при сінокосі у місцевостях з підвищеною вологістю;
- під час обробки риби, догляду за хворими чи інфікованими тваринами.
Збудник, бактерія Leptospira, потрапляє в організм навіть через мікропошкодження шкіри та слизових оболонок. Людина не передає лептоспіроз іншим людям.
Як розпізнати лептоспіроз:
- симптоми схожі на грип або Covid-19;
- висока температура;
- озноб;
- головний біль;
- сильний біль у литкових м'язах;
- нудота, блювання, діарея;
- жовтяниця;
- почервоніння очей.
Як уберегтися:
- уникати небезпечних водойм: не купатися й не ловити рибу у місцях, де можуть бути інфіковані тварини (особливо біля водопою худоби);
- захищати шкіру: використовувати захисний одяг і рукавички під час риболовлі, купання, роботи з вологим ґрунтом;
- дотримуватися гігієни;
- захищати продукти й питну воду від мишовидних гризунів;
- проводити дератизацію – винищення щурів і мишей;
- вакцинувати тварин – як домашніх, так і сільськогосподарських.