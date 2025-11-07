Чоловік займався рибальством і сільським господарством

На Львівщині від ускладнень лептоспірозу помер 69-річний чоловік. Цього року в області зафіксовано 20 випадків цього захворювання, чотири з них – летальні.

Чоловік звернувся по медичну допомогу лише через тиждень від початку хвороби, коли стан здоров’я різко погіршився. Захворювання розпочалося з підвищення температури тіла, головного болю, загальної слабкості, болю у литкових м’язах та попереку. При госпіталізації стан чоловіка був важким. Попри зусилля медиків, пацієнта не вдалося врятувати, повідомили 7 листопала у Центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Де заразився чоловік, достеменно невідомо. Він займався рибальством та сільськогосподарськими роботами. Від початку 2025 року на Львівщині зафіксовано 20 випадків лептоспірозу, чотири з них – летальні. Торік було 30 випадків, з них два – летальні.

Нагадаємо, лептоспіроз — небезпечна інфекційна хвороба, спричинена бактерією Leptospira. Ризик заразитися більший під час відпочинку, риболовлі, роботи на природі. Саме в цю пору зростає ризик інфікування лептоспірозом, оскільки із сечею гризунів або інших тварин збудник потрапляє у воду, ґрунт чи на харчові продукти.

Де можна заразитися:

під час купання або риболовлі у заражених водоймах;

при сінокосі у місцевостях з підвищеною вологістю;

під час обробки риби, догляду за хворими чи інфікованими тваринами.

Збудник, бактерія Leptospira, потрапляє в організм навіть через мікропошкодження шкіри та слизових оболонок. Людина не передає лептоспіроз іншим людям.

Як розпізнати лептоспіроз:

симптоми схожі на грип або Covid-19;

висока температура;

озноб;

головний біль;

сильний біль у литкових м'язах;

нудота, блювання, діарея;

жовтяниця;

почервоніння очей.

Як уберегтися: