Дівчинку оперувала команда польсько-українських лікарів

Ортопеди-травматологи львівської дитячої лікарні св. Миколая та їхні колеги з варшавського Інституту матері і дитини два роки боролися, аби повернути 11-річній дівчинці з Івано-Франківщини здатність знову ходити. Дитина перенесла більше десятка операцій. Тепер є надія, що дівчинка одужає.

Перші симптоми рідкісної недуги у Олі виникли у 9 років. Почала боліти права нога, а за кілька тижнів дівчинка почала кульгати. Батьки звернулися по допомогу до львівських лікарів. Завідувачка ортопедо-травматологічного відділення Галина Гачкевич після ретельного обстеження поставила діагноз: АКК – аневризмальна кіста кістки тазової ділянки, повідомили у лікарні.

АКК – це рідкісна доброякісна пухлина кістки, що трапляється у однієї людини на 100 тисяч. Новоутворення небезпечне одразу з двох причин: воно живиться кровʼю із судин здухвинної артерії, а це загрожує крововиливом, і формується безпосередньо в порожнині кістки та заповнює її кров’ю, а з часом стоншує, деформує та руйнує.

11-річна Оля з ортопед-травматологинею Галиною Гачкевич

До лікування дівчинки львівські ортопеди-травматологи залучили варшавських колег з Instytut Matki i Dziecka, де функціонує єдине у Польщі дитяче онко-ортопедо-травматологічне відділення. Та і для польських колег цей випадок став викликом. За два роки дівчинка перенесла кілька операцій із дренування пухлини (видалення кровʼянистого вмісту) з подальшим заповненням порожнини кістковим замінником. Їй робили інʼєкції у суглоб та кістку. Весь цей час дитина не ходила, вона могла лише стрибати на лівій нозі.

Звичне для такого діагнозу лікування не діяло. Пухлина залишалася і досягла розмірів невеликої дині овальної форми: приблизно 20 на 15 см. Тож польсько-українська команда розробила новий план лікування. Спільно вони провели складну багатоетапну операцію.

Спершу перекрили кровотік по судинах, які живили пухлину. Із цим добре впоралася команда інтервенційних радіологів, до якої увійшли Олександр Голуб, Захар Марфʼюк та Олег Кобецький.

А тоді ортопед-травматологиня Галина Гачкевич та її колеги з Варшави – онкотравматологи Бартош Пахута та Войцех Ясіца видалили пухлину і заповнили порожнину донорською кістковою тканиною.Операція пройшла успішно, але ще не є завершальною. За кілька місяців лікарі мають оцінити наскільки швидко та добре пошкоджена пухлиною кістка відновлює свою форму. Лише після цього спеціалісти зможуть планувати вже подальші реконструктивні втручання. Нині є надія не лише на одужання, а й повноцінне відновлення дівчинки. Уперше ставати на прооперовану ногу вона спробувала вже в палаті з допомогою фізичної терапевтки.