Продукти, які ми вживаємо впродовж дня, впливають на якість сну

Збалансоване харчування тісно пов'язане з якістю сну. Є продукти, які можуть взаємодіяти з гормонами, які відповідають за нічний відпочинок і робити його кращим, і є такі, що можуть порушувати сон. Експерти назвали Verywellhealth 13 продуктів, які варто включити у раціон, якщо ви хочете краще спати. Для стабілізації рівня цукру в крові та підтримки вироблення мелатоніну вони радять поєднувати невелику порцію білка, багатого на триптофан (йогурт, сир, горіхи) зі складними вуглеводами (цільнозернові продукти), а також регулярно включати продукти, багаті на магній та мелатонін.

Які продукти їсти, аби краще спати?

1.Фісташки. Вони містять мелатонін, а також багаті на вітамін B6, який необхідний для вироблення мелатоніну та серотоніну (хімічної речовини, що виробляється в організмі та відіграє певну роль у сні).

2. Шпинат. Він є хорошим джерелом магнію, який сприяє розслабленню м'язів. Нестача магнію у раціоні може ускладнити сон.

3. Едамаме (соєві боби). Є джерелом вітаміну B6, ізофлавонів та триптофану. Одне із досліджень показало, що ймовірність гарної якості сну після вживання соєвих бобів зросло у 2,5 раза.

4. Ромашковий чай. Він містить антиоксидант апігенін, який має снодійний ефект. Ромашковий чай зазвичай не містить кофеїну, що робить його заспокійливим теплим напоєм для розслаблення перед сном.

5. Сир. Тверді сири містять триптофан, а також магній, цинк і вітамін B6, які допомагають організму перетворювати триптофан на мелатонін і серотонін.

6. Кисло-вишневий сік. Він є джерелом мелатоніну. Деякі дослідження показують, що кисло-вишневий сік може допомогти полегшити симптоми безсоння.

7. Молоко. Містить триптофан, а також кальцій, який допомагає організму ефективніше засвоювати триптофан. Триптофан допомагає виробляти мелатонін.

8.Деякі тваринні білки. Індичка, курка, риба та яйця є добрими джерелами триптофану, а яйця ще містять мелатонін. Регулярне вживання продуктів, що містять триптофан, може покращити сон, але не варто їсти великі порції білка безпосередньо перед сном.

9. Цільнозернові продукти. Коричневий рис, кіноа, ячмінь, овес уповільнюють різке підвищення рівня цукру в крові, який може знизити рівень мелатоніну. Цільнозернові продукти також містять вітамін B6, а кіноа і коричневий рис є хорошим джерелом триптофану.

10. Горіхи та насіння. Серед горіхів фісташки мають найбільший вміст мелатоніну, а волоські горіхи та мигдаль є джерелом гормону сну, а арахіс та гарбузове насіння – триптофану. Кеш'ю та насіння кунжуту також містять поживні речовини, що сприяють сну.

11. Фрукти. Банани, ківі, ананас, кисло-солодкі вишні містять калій, магній та триптофан, які сприяють сну. Вони також покращують сон завдяки таким сполукам, як серотонін та мелатонін.

12. Авокадо. Воно багате на калій і магній. Деякі дослідження пов'язують магній із зниженням рівня депресії та тривожності, які можуть впливати на сон.

13. Солодка картопля (батат). Це ще одне джерелом калію та магнію.

Хороший сон залежить не від одного продукту, а від загального раціону

Хороший якісний сон, кажуть експерти, залежить не від одного якогось продукту, а від загального раціону. Є певні вітаміни, мінерали, інші поживні речовини та гормони, які можуть сприяти кращому сну. До них належать:

Мелатонін – гормон, який впливає на сон і який організм виробляє самостійно, але їжа та фактори навколишнього середовища можуть впливати на його роботу.

– гормон, який впливає на сон і який організм виробляє самостійно, але їжа та фактори навколишнього середовища можуть впливати на його роботу. Серотонін – виробляється в мозку та травній системі і необхідний для вироблення мелатоніну.

– виробляється в мозку та травній системі і необхідний для вироблення мелатоніну. Магній - цей мінерал є будівельним блоком для мелатоніну, знижує рівень кортизолу, розслабляє м’язи та заспокоює нервову систему.

Триптофан – амінокислота, яка перетворюється на важливі молекули та хімічні речовини, що сприяють сну.

Вітаміни групи B – вони допомагають виробляти мелатонін. Їх краще отримувати з їжі, а не з добавок.

Омега-3 та вітамін D – допомагають регулювати рівень серотоніну та покращують сон.

Продукти, які сприяють гарному сну, не потрібно вживати безпосередньо перед нічним відпочинком. Їх треба споживати впродовж дня, щоб допомогти організму ефективно регулювати сон.

Продукти, яких слід уникати

Вони можуть заважати швидко заснути і погіршити якість сну:

кофеїновмісні продукти та напої

гостра їжа

алкоголь

продукти з високим вмістом цукру

продукти з високим вмістом жиру

кислі продукти