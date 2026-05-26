Для здоров'я серця дуже важливо їсти овочі регулярно

Коли йдеться про здорове харчування для серця, кардіологи завжди на перше місце ставлять овочі. Утім, деякі овочі згадують частіше, бо вони містять певні поживні речовини, які знижують кровʼяний тиск, запалення, поліпшують кровообіг тощо. Кардіолог, директор Інституту «Їжа – це медицина», професор Даріуш Мозаффарян і кардіолог, професор Діпак Вівек назвали Martha Stewart п’ять найкращих овочів, які варто частіше їсти тим, хто турбується про здоров’я серця, і пояснили, чим багаті ці овочі і як впливають на серцево-судинну систему.

«Усі овочі чудово підходять для здоров’я серця, і регулярне вживання різноманітних овочів важливіше, ніж зосередження на якомусь конкретному», – каже професор Даріуш Мозаффарян.

Овочі, які кардіологи рекомендують для здоровʼя серця

1. Листова зелень.

Шпинат, капуста кале, листова капуста та інша листова зелень постійно очолюють списки кардіологів для здоровʼя серця. Вони багаті на вітамін К, нітрати та електроліти, такі як магній і калій, каже Діпак Вівек. І додає, що ці поживні речовини повʼязані зі зменшенням жорсткості артерій та покращенням кровообігу.

Одна з переваг цих овочів – високий вміст нітратів. За словами доктора Вівека, нітрати з овочів перетворюються в організмі на оксид азоту, який допомагає розширювати кровоносні судини. Оксид азоту також може зменшити запалення та покращити доставку кисню до м’язів.

Доктор Мозаффаріан додає, що оксид азоту допомагає кровоносним судинам розслабитися та краще функціонувати, а це допомагає знизити кровʼяний тиск і покращити кровообіг.

Листова зелень також містить клітковину, магній, калій та антиоксиданти, які позитивно впливають на здоров’я серцево-судинної системи. Шпинат особливо багатий на розчинну клітковину, яка може допомогти знизити рівень холестерину.

2. Буряк.

Ще одним улюбленим овочем кардіологів є буряк, який особливо багатий на харчові нітрати та антиоксиданти. Дослідження все частіше пов’язують споживання буряка з покращенням кровотоку та зниженням артеріального тиску, значною мірою завдяки тому, наскільки ефективно організм перетворює нітрати на оксид азоту.

3. Помідори.

Помідори містять лікопін – потужний антиоксидант, який знижує оксидативний стрес. Теплова обробка помідорів може фактично посилити деякі з їхніх корисних властивостей, допомагаючи збільшити засвоєння лікопіну.

Доктор Мозаффарян також виділяє помідори як один із кількох овочів, які підтримують серцево-судинну систему та метаболізм, оскільки вони містять багато «біоактивних фітохімічних речовин, корисних жирів, клітковини та антиоксидантів».

4. Хрестоцвіті овочі.

Броколі та брюссельська капуста містять комбінацію клітковини, антиоксидантів та рослинних сполук, які допомагають підтримувати здоровіший рівень холестерину.

За словами доктора Вівека, брюссельська капуста містить рослинні стероли, які зменшують всмоктування холестерину з кишківника. Броколі – ще один овоч, який він рекомендує для загальної підтримки серцево-судинної системи.

Ці овочі також багаті на сполуки, повʼязані зі зменшенням запалення та оксидативного стресу – двох основних факторів, що з часом сприяють розвитку серцевих захворювань.

5. Перець, баклажани, кабачки та інші барвисті овочі.

Перець, огірки, баклажани, кабачки, оливки, авокадо містять широкий спектр корисних рослинних сполук, які підтримують здоровʼя серцево-судинної системи та обміну речовин. Вони також багаті на клітковину та антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленням та пошкодженням кровоносних судин.

Які овочі краще їсти: сирі чи варені?

Кардіологи кажуть, що підходять обидва варіанти. Сирі овочі зберігають поживні речовини, чутливі до нагрівання, тоді як приготовані овочі полегшують засвоєння поживних речовин. Доктор Вівек каже, що приготування їжі може руйнувати клітинні стінки рослин, що полегшує засвоєння важливих поживних речовин організмом. Також може вивільняти більше антиоксидантів і покращувати засвоєння заліза, цинку і магнію.

Головне – їсти овочі регулярно, а не час від часу. Регулярність, кажуть кардіологи, набагато важливіша, ніж те, сирі вони чи приготовані.