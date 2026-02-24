Львів'янин Ілля з дитячим нейрохірургом Ігорем Гоменюком

У вівторок, 24 лютого, з львівської дитячої лікарні св. Миколая виписали 17-річного львів’янина, який постраждав внаслідок теракту. Уламки влучили юнакові у голову, лопатку і ногу. На щастя, вони не зачепили важливих органів.

22 лютого Ілля повертався з центру міста додому на таксі. Почувши перший вибух, хлопець разом із водієм під’їхали ближче, щоб зрозуміти, що сталося. На дорозі побачили поранену поліцейську та кинулися допомагати: таксист намагався зупинити кровотечу, а Ілля перевіряв пульс і стежив за її станом. Пізніше стало відомо, що це була 23-річна Вікторія Шпилька, яка загинула внаслідок теракту, повідомили у лікарні.

«Коли поліцейський попросив мене відійти з місця події, за кілька секунд стався другий вибух. Уламки влучили мені в голову, праву лопатку та ногу. Я впав, потім підвівся і побіг. Спочатку навіть не зрозумів, що поранений. Уже на сусідній вулиці побачив, що з голови тече кров», – каже хлопець.

Першу допомогу йому надали поліцейські. Згодом прибігла сестра, яка й відвезла хлопця до дитячої лікарні св. Миколая. У приймальному відділенні медики провели обстеження та виявили кілька уламків. На щастя, вони не проникли глибоко і не зачепили важливих органів. Уламки видалили, на потилиці наклали один шов, інші рани обробили.

Іллю госпіталізували до нейрохірургічного відділення для нагляду. Відновлення пройшло без ускладнень, і вже 24 лютого він з лікарні поїхав додому.

До слова, у лікарнях Першого ТМО Львова станом на 24 лютого залишається 10 пацієнтів. У лікарні св. Пантелеймона – девʼятеро постраждалих. Серед них – троє найтяжчих пацієнтів наразі залишаються у відділенні інтенсивної терапії. Їхній стан — важкий. У лікарні св. Луки один постраждалий проходить лікування у хірургічному відділенні. В Університетській лікарні ЛМНУ залишається ще троє постраждалих – один у ЛОР-відділені, двоє – в хірургії.