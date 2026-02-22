23-річна поліцейська служила у Львові з 2023 року

Під час нічного теракту у центрі Львова загинула 23-річна лейтенантка поліції Вікторія Шпилька. Про це 22 лютого повідомила патрульна поліція Львівщини.

Вікторія Шпилька родом з Волині, згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і пішла на службу в патрульну поліцію – спершу Херсонщини, а в 2023 році – Львівщини.

«Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку», – йдеться в повідомленні поліції.

Фото патрульної поліції

Восени минулого року Вікторія Шпилька одружилася. Її чоловік також патрульний.

Нагадаємо, вночі і неділю, 22 лютого, патрульні отримали повідомлення про незаконне проникнення в приміщення на вул. Данилишина в центрі Львова. Після прибуття першого екіпажу поліції пролунав вибух, а після виклику другого – ще один вибух. Попередньо відомо, що здетонував саморобний вибуховий виріб.

Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська, ще 25 людей поранені, серед яких неповнолітній. Вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідніх будинках, а також автомобіль патрульних і цивільні авто.