Наслідки спалювання сухостою в селі на Яворівщині

У п’ятницю, 13 березня, в селі Когути Яворівського району через спалювання сухостою згоріла дерев’яна будівля, вогонь загрожував житловим будинкам. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 14:50. Горіла суха трава та чагарник на площі близько 600 м2, а також дерев’яна будівля, що згоріла повністю.

Восьмеро рятувальників запобігли перекиданню вогню на житлові будинки, локалізували і о 16:34 загасили вогонь.

У ГУ ДСНС Львівщини повідомляють, що впродовж минулої доби в області зафіксовано 91 пожежу, з яких 80 – в екосистемах. Також рятувальники нагадують, що штраф за спалювання сухої трави становить від 3060 до 6120 грн. В області працюють мобільні бригади для виявлення пожеж в екосистемах.