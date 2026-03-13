Автомобіль згорів повністю, але будинок врятували від вогню

На Львівщині під час пожежі сухостою на обійсті вогонь перекинувся на автомобіль. Машина згоріла повністю. Рятувальники відбили вогонь від будинку. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Виклик на пожежу в селі Іванівці Стрийського району, що біля Жидачева, надійшов 12 березня о 14:16. На той момент вже горів легковий автомобіль ВАЗ-2111.

«На момент прибуття рятувальників автівка була охоплена вогнем і стояла посеред згарища сухої трави. Тим часом полум’я стрімко поширювалося сухостоєм у напрямку житлового будинку. Вогнеборці розпочали гасіння автомобіля та одночасно проводили роботи, щоб не допустити перекидання вогню на будинок», – розповіли в ДСНС.

Вогонь швидко загасили, однак автомобіль згорів повністю. Вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок, розташований поруч. З людей ніхто не постраждав.