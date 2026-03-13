Дезертира затримували кордівці

На Львівщині поліцейські затримали 45-річного мешканця Яворівського району, який самовільно залишив військову частину. Вдома він незаконно зберігав боєприпаси та вибухівку. Поліцейські вилучили корпуси гранат, тротилову шашку, підривач, а також набої різного калібру. Підозрюваному загрожує до семи років ув’язнення. Про це 13 березня повідомили у Нацполіції Львівщини.

«Протиправну діяльність місцевого мешканця, який самовільно залишив військову частину, викрили оперативники кримінальної поліції Яворівського районного відділу поліції. До документування правопорушення також були залучені слідчі, працівники інших служб підрозділу, вибухотехніки поліції Львівщини та співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснюють органи прокуратури», – уточнили у поліції.

Усі вибухові пристрої, вилучені під час обшуку вдома, скерували на експертне дослідження.

фото поліції

Дезертира затримали за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що передбачає до семи років позбавлення волі. Суд обере йому запобіжний захід. Походження боєприпасів та вибухових речовин встановлюють.