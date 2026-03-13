Впродовж останньої доби у Львові троє дітей отруїлись чадним газом. Їх шпиталізували в дитячу лікарню Святого Миколая. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

Ввечері 12 березня у приватному житловому будинку на вул. Глинянський Тракт отруїлась дитина 2023 року народження. Її о 21:30 доставили до лікарні.

Близько 01:20 пʼятниці, 13 березня, медиків викликали в квартиру будинку на вул. Стефаника, 11. Там отруїлися, ймовірно, чадним газом, хлопчики 2016 та 2025 року народження. Їх також доставили в лікарню Святого Миколая. На момент шпиталізації діти були у стані середньої важкості.