Іран здійснив дронову атаку на французький обʼєкт

У четвер, 12 березня, Іран завдав ударів по французькій військовій базі на території Іраку. Внаслідок атаки загинув французький військовослужбовець, повідомив у пʼятницю, 13 березня, президент Франції Емманюель Макрон.

За даними агентства Reuters, Іран здійснив атаку на базу Франції в іракському регіоні Ербіль. AFP повідомило, що дрони атакували базу під час проведення там навчань. Внаслідок удару постраждали щонайменше шестеро французьких солдатів.

Джерела агентства зазначають, що удар спрямували на спільну базу курдських воєнізованих формувань в Іракському Курдистані та французьких військових, які проводять там тренування в межах антиджихадистської коаліції.

Внаслідок атаки загинув шеф-адьютант 7-го батальйону єгерів-альпійців із муніципалітету Вар Арно Фріон. Президент Франції висловив співчуття родині загиблого та його побратимам.

«Цей напад на наші сили, які борються проти ІДІЛ з 2015 року, є неприйнятним. Їхня присутність в Іраку здійснюється виключно в рамках боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може виправдати такі напади», – наголосив Макрон.

Зазначимо, з лютого на Близькому Сході триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який не відмовився від своєї програми ядерного озброєння. По країні завдають масовані ракетні та авіаційні удари. У відповідь Іран атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні.

Крім того, Іран завдав ударів по британській базі на Кіпрі, німецькій – в Іраку та Йорданії, італійську та французьку бази в Іраку. Також 5 березня іранські дрони вперше атакували Азербайджан.