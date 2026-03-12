Чотирьох дітей, які провалилися під кригу, врятував місцевий мешканець

У четвер, 12 березня, у Харкові під кригу на водоймі провалилися одразу шестеро дітей. Двоє з них загинули, повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, шестеро дітей провалилися під кригу на водоймі у Шевченківському районі. Місцевий мешканець, який був поблизу, зміг врятувати чотирьох із них.

«На жаль, двоє хлопців – 17 та 10 років – загинули. Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, 17-річний хлопець загинув, намагаючись врятувати молодших дітей. Двох хлопчиків 8 і 9 років та двох дівчат 9 та 10 років госпіталізували з переохолодженням.

«Медики також надають допомогу 40-річному чоловіку, який пірнав у крижану воду, щоб витягти дітей», – повідомив Синєгубов.

Батькам загиблих надавали допомогу та підтримку психологи ДСНС. У пресслужбі ДСНС закликали не залишати дітей без нагляду біля водойм, особливо навесні, коли крига стає тонкою.

Нагадаємо, 6 березня у ставку на Черкащині знайшли тіла двох дітей пʼяти та шести років.