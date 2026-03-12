ДТП сталась у районі села Гамаліївка

У четвер, 12 березня, на трасі у районі села Гамаліївка, що неподалік Львова, сталась смертельна ДТП. Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі Нацполіції Львівщини, загинув 38-річний водій легковика.

Судячи із оприлюднених у соцмережах фото, у ДТП потрапило легкове та вантажне авто. Як попередньо встановили правоохоронці, через зіткнення загинув 38-річний водій автомобіля SsangYong, мешканець Львівської області.

За кермом автовоза був 59-річний житель Дніпропетровської області. Зараз поліція встановлює обставини аварії.