Андрій Жепко уклав угоду про визнання винуватості з прокурором

Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок ексголові Самбірської РДА, який, керуючи відділенням «Ощадбанку», організував схему для привласнення грошей клієнтів. Андрій Жепко уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та отримав умовне покарання.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, Андрій Жепко, керуючи відділенням «Ощадбанку» у Самборі, організував злочинну групу, до якої увійшли ще п’ятеро працівників. Протягом 2023-2024 років працівники банку, маючи дані клієнтів, без їхнього відома перевипускали банківські картки для отримання грошей із 19 рахунків. Зокрема, мова про клієнтів із тимчасово окупованих територій.

У вироку суду не вказано, скільки грошей привласнили учасники схеми. Однак СБУ інформувала, що вони зняли із 50 карткових рахунків близько 5 млн грн.

Із вироку суду відомо, що організатор схеми Андрій Жепко, якого обвинувачували за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1, 3 ст. 362 КК України, уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Матеріали щодо інших членів угруповання винесені у окремі провадження.

Цю справу розглянула суддя Олена Бікезіна, яка дослідила усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який має третю групу інвалідності, є раніше не судимим та має малолітню дитину.

Суддя затвердила угоду про визнання винуватості та призначила Андрію Жепку 5 років тюрми з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на строк 1 рік. Однак його звільнили від відбування основного покарання, призначивши натомість дворічний іспитовий строк. Цивільний позов у справі не заявляли. Вирок ще можна оскаржити.

35-річний Андрій Жепко очолював Самбірську РДА близько пів року – з грудня 2019 до травня 2020 року. Під час перебування на посаді в розпал карантину, пов’язаного із ковідом, взяв відпустку і полетів з сім’єю на відпочинок до Єгипту. Після звільнення з РДА працював у відділенні «Ощадбанку» у Самборі. Раніше був редактором «Самбірської газети». Був депутатом Самбірської міськради попереднього скликання від «Народного контролю».