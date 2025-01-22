Андрій Жепко відмовився коментувати звинувачення на свою адресу

Одним із обвинувачених в організації схеми привласнення 5 млн грн з рахунків клієнтів «Ощадбанку» виявився ексголова Самбірської РДА на Львівщині, колишній депутат Самбірської міськради Андрій Жепко, який зараз є правцівником місцевої філії банку.

За версією слідства, Андрій Жепко є одним із організаторів оборудки. 14 січня Галицький районний суд обрав йому запобіжний захід – заставу у розмірі 131 тис. грн.

Сам Андрій Жепко неоохоче коментує звинувачення на свою адресу. «Я не хочу на ту тему спілкуватися. Є така річ як презумпція невинуватості, поки мені суд нічого не довів. Мені і так несолодко зараз», – сказав Андрій Жепко ZAXID.NET.

Нагадаємо, СБУ та кіберполіція викрили організовану злочинну групу працівників філії «Ощадбанку» у Самборі на Львівщині, які пограбували клієнтів банку, мешканців тимчасово окупованих територій, на понад 5 млн грн. Серед обвинувачених – керуючий філії, завідувач сектору роздрібного бізнесу та завідувачка сектору касових операцій. За версією слідства, упродовж 2023-2024 років вони зняли кошти з 50 карткових рахунків клієнтів. Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах (ч.1 та ч. 3 ст. 362 ККУ).

34-річний Андрій Жепко очолював Самбірську РДА близько пів року – з грудня 2019 до травня 2020 року. Під час перебування на посаді в розпал карантину, пов’язаного із ковідом, взяв відпустку і полетів з сім’єю на відпочинок до Єгипту.

Після звільнення з РДА працює у відділенні «Державного ощадного банку України» у Самборі. Раніше працював редактором «Самбірської газети». Був депутатом Самбірської міськради попереднього скликання від «Народного контролю».