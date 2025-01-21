У розкраданні грошей клієнтів підозрюють керівника філії та двох працівників банку

СБУ та кіберполіція викрили організовану злочинну групу працівників філії «Ощадбанку» у Самборі на Львівщині, які пограбували клієнтів банку на понад 5 млн грн.

Як повідомили у вівторок, 21 січня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, в організації оборудки підозрюються троє посадовців львівської регіональної філії банку – керуючий філії, завідувач сектору роздрібного бізнесу та завідувачка сектору касових операцій.

«За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років зловмисники отримували несанкціонований доступ до рахунків певної категорії клієнтів. Мова про мешканців тимчасово окупованих областей, які мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Маючи дані клієнтів, працівники банку без їх відома перевипустили близько 50 платіжних карток», – йдеться в повідомленні СБУ.

У посадовців банку провели обшуки

Отримавши доступ до картки, організатори схеми зняли з рахунків клієнтів та привласнили понад 5 млн грн.

СБУ та поліція провели обшуки в помешканнях фігурантів, під час яких виявили документацію, пов’язану зі зміною фінансового номеру в банківській системі, чорнові записи, чеки про зняття коштів з банківських терміналів. Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах (ч.1 та ч. 3 ст. 362 ККУ).

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За інформацією з ухвал в судовому реєстрі, йдеться про посадовців філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», яка розташована в Самборі. Галицький районний суд обрав запобіжний захід керуючому відділенням у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці.