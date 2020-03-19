У розпал карантину голова Самбірської РДА полетів у відпустку в Єгипет

29-річний голова Самбірської РДА відпочиває у п'ятизірковому готелі Rixos Sharm El Sheikh

Голова Самбірської РДА на Львівщині Андрій Жепко полетів з сім’єю відпочивати до Єгипту у період карантину. Як пояснив Андрій Жепко, поїздка до Єгипту була запланована заздалегідь, ще у жовтні минулого року, а відпустка погоджена з керівництвом ЛОДА. Чиновник запевнив, що на момент вильоту не сподівався, що із поширенням коронавірусу «все буде так серйозно».

Призначений у грудні 2019 року головою Самбірської РДА Андрій Жепко 12 березня 2020 року взяв відпустку і вночі 13 березня вилетів на десятиденний відпочинок на курорт Шарм-эль-Шейх у Єгипет. При цьому його відпустка збіглася з часом оголошення в Україні тритижневого карантину через загрозу поширення коронавірусу. Нагадаємо, відповідне рішення уряд прийняв 11 березня. А з 12 березня у всіх регіонах було припинено навчання у навчальних закладах, обмежено проведення масових заходів, оголошено посилені протиепідеміні заходи.

У четвер, 19 березня, у коментарі ZAXID.NET Андрій Жепко розповів, що взяв відпустку «за згодою сторін без збереження зарплати». Зараз він відпочиває у п’ятизірковому готелі Rixos Sharm El Sheikh, який не перебуває на карантині. Проте, усім відпочивальникам щоденно вимірюють температуру та проводять інші профілактичні заходи. Натомість готель у Шарм-эль-Шейху, де виявлено випадок коронавірусу, розташований за 20 км від місця, де перебуває голова РДА.

29-річний Андрій Жепко пояснив, що не скасував свою відпустку, оскільки «станом на 12 березня ніхто не очікував, що все може бути так серйозно, як це є зараз».

«Ніхто не очікував, що так складеться. Я став заручником ситуації. Звичайно, хотів би бути зараз на місці і коорднувати роботу щодо протидії епідемії коронавірусу, але ніхто не знав, що так станеться. Коли ми виїжджали, було відомо лише про одного інфікованого у Чернівцях», – пояснює посадовець.

З його слів, те, коли він повернеться в Україну, залежить від туроператора. Кінцева дата відпустки 23 березня, однак він не виключає, що це може бути і швидше. Після повернення, запевнив він, готовий самоізолюватися на два тижні та здати усі необхідні тести на коронавірус.

У прес-службі ЛОДА ZAXID.NET підтвердили, що Андрій Жепко узгоджував свою відпустку з головою ЛОДА Максимом Козицьким.

Андрій Жепко призначений головою Самбірської РДА 11 грудня 2019 року. Раніше працював редактором «Самбірської газети».

Тим часом, як повідомляє МЗС, Україна продовжує евакуювати своїх громадян з Єгипту через епідемію коронавірусу. Зокрема, евакуацію здійснюють з курортних Шарм-ель-Шейху і Хургади. 19 березня до «Борисполя» прибули ще 4 рейси з туристами.