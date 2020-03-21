Коронавірус в Україні

Станом на 21 березня в Україні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-2019 – 49 (+8 за останню добу):

Чернівецька область – 25

Київ – 10

Київська область – 3

Житомирська область – 2

Дніпропетровська область – 2

Івано-Франківська область – 2

Донецька область – 1

Харківська область – 1

Львівська область – 1

Тернопільська область – 1

Волинська область – 1

Летальні випадки – 3 (у Житомирській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях).

Вилікувалися – 2 (Чернівецька та Львівська області).

Кількість отриманих Центром громадського здоров’я підозр на Covid-2019 – 531 (441 негативна).

Українці у світі: 13 інфіковано, 3 летальні випадки (в Італії), 5 вилікувалися.

Загалом у світі: понад 297 тисяч випадків зараження, майже 12,8 тисяч летальних, понад 91,5 тисяча людей вилікувалася.

Що було раніше

21 березня перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували на Волині.

Того ж дня, ще про 7 нових випадків коронавірусу у Києві повідомив​ Віталій Кличко. Тести підтвердили діагноз у двох жінок – 29-ти та 39-ти років та п'яти чоловіків віком від 31 до 50 років.

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20 березня чернівчанин, у якого першого в Україні діагностували коронавірус, отримав другий негативний результат тесту, тобто він став першою людиною в Україні, яка вилікувалася від Covid-2019.

В Італії від коронавірусу померла 61-річна заробітчанка з Львівщини. Цього ж дня діагноз підтвердився у 59-річної українки в Італії, яка теж померла.

Також 20 березня у Львові діагностували перший випадок захворювання на коронавірус. 58-річний львів'янин 13 березня повернувся з Німеччини, позитивний результат тестування підтвердили дві приватні лабораторії у Львові та Києві. За інформацією ЛОДА, пацієнт станом на 20 березня вже вилікувався.

Ще по одному випадку цього ж дня діагностували в Івано-Франківській, Харківській, Київській та Тернопільській областях, ще 10 – у Чернівецькій. Зокрема, на Тернопільщині інфікованим виявився священик, у Харківській області – дружина заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача.

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19 березня коронавірус діагностували у 56-річного житомирянина, який нещодавно повернувся з Австрії, а також у ще однієї людини в Києві. Пізніше того ж дня стало відомо про два випадки захворювання на Covid-2019 у подружжя з Дніпропетровської області, яке нещодавно повернулося з Франції.

Цього ж дня підтвердився діагноз Covid-2019 у 56-річної жінки з Івано-Франківщини, яка померла 17 березня в інфекційній лікарні. Ще 5 нових випадків діагностували в Чернівцях.

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17 березня підтвердилися ще 7 діагнозів коронавірусу: у 44-річного чоловіка з Київщини, який був за кордоном, та у шести людей з Чернівецькій області, які контактували з хворим на коронавірус. 33-річна жінка померла напередодні, 16 березня, діагноз коронавірус підтвердився наступного дня. За інформацією Чернівецької ОДА, причиною смерті була важка супутня неврологічна патологія. Також серед хворих особи віком 31 та 18 років, троє дітей віком 10 років, рік і 10 місяців та шість місяців. За інформацією Центру громадського здоров'я, більшість хворих переносять Covid-2019 як звичайну ГРВІ.

18 березня стало відомо, що 44-річний чоловік з Київщини, у якого виявили коронавірус, – народний депутат Сергій Шахов. Також увечері 18 березня підтвердився діагноз коронавірус у ще двох людей – у Київській та Донецькій областях, зокрема, у 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту, та у дружини нардепа Сергія Шахова.

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16 березня у Чернівецькій області підтвердили два випадки зараження коронавірусом у двох жінок. Одна з них нещодавно повернулася з Італії, інша – контактувала з хворим на Covid-2019. Стан обох жінок стабільний, їх ізолювали та надають їм необхідне симптоматичне лікування.

Крім того, 16 березня МЗС України повідомило, що за кордоном перебувають шестеро українців, хворих на коронавірус: по двоє у Німеччині та Італії і по одному в Молдові й ОАЕ. П’ятеро українців за кордоном одужали, одна жінка в Італії померла. Пізніше у Польщі підтвердився діагноз коронавірус ще у двох чоловіків.

Увечері 16 березня у Києві підтвердилися ще два випадки зараження коронавірусом. Студент відвідував хвору на коронавірус жінку з Житомирщини разом із її онукою, він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці. Другий випадок – жінка, яка нещодавно відвідувала курорт у Франції. Наразі вона перебуває в самоізоляції під наглядом лікарів і отримує лікування вдома.

Цього ж дня чернівчанин, у якого першого в Україні діагностували коронавірус, отримав перший негативний результат тесту. За словами голови Чернівецької ОДА Наталії Гусяк, говорити про повне одужання можна буде лише після другої негативної проби.

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13 березня в Україні зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу – померла 71-річна жінка з Радомишля. Її поховали наступного дня без присутності родичів, які перебували на самоізоляції.

Також 13 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в окупованій Горлівці на Донеччині виявлено 12 випадків захворювання на коронавірус.

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12 березня в Україні підтвердилося ще два випадки зараження коронавірусом. У 64-річного чоловіка з Чернівецької області дружина нещодавно повернулася з Італії, його стан був задовільний. 71-річна з Радомишля на Житомирщині на початку березня повернулася з Польщі, після чого себе зле почувала, проте не звернулася до лікарів. 12 березня її терміново госпіталізували.

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3 березня в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Чоловік з Чернівецької області разом з дружиною подорожував Італією, під час перетину кордону симптомів хвороби в нього не було, після цього подружжя перебувало в самоізоляції. 29 лютого в чоловіка виникли додаткові симптоми, схожі на коронавірус, відтак його забрали до інфекційної лікарні та взяли необхідні аналізи. 3 березня діагноз підтвердився.

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Достовірну і перевірену інформацію про пандемію коронавірусу Covid-2019 у світі та Україні, відповіді на найпоширеніші запитання і поради з профілактики можна переглянути за посиланнями, перелік яких раніше зібрав ZAXID.NET.