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Коронавірус у Рівному
Актуальна статистика підтверджених випадків Covid-19Світлана Федас, 0
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Станом на 14 грудня кількість мешканців Рівного, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 39 650 (+55 за минулу добу):
Загалом по Рівненській області – 124 744 випадків (+246)
Смерті по місту – 623 (+5)
Смерті по області – 2171 (+10)
Вилікувалися по місту – 35 593 (+171)
Вилікувалися по області – 116 789 (+915)
Вакцинувалися в області – 326 408 (+3 636).
Усього в Україні за даними ЦГЗ: 3 570 448 (+7 283) людей захворіло, 91 602 (+387) померло, 3 233 009 (+27 130) вилікувалися.
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