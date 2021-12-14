Станом на 14 грудня кількість мешканців Рівного, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 39 650 (+55 за минулу добу): Загалом по Рівненській області – 124 744 випадків (+246) Смерті по місту – 623 (+5) Смерті по області – 2171 (+10) Вилікувалися по місту – 35 593 (+171) Вилікувалися по області – 116 789 (+915) Вакцинувалися в області – 326 408 (+3 636). Усього в Україні за даними ЦГЗ: 3 570 448 (+7 283) людей захворіло, 91 602 (+387) померло, 3 233 009 (+27 130) вилікувалися.

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