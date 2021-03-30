Станом на 30 березня в Україні офіційно від коронавірусу зробили 212 898 щеплення (+14 432 за попередню добу):

Київ – 15 569 (+1 740)

Дніпропетровська область – 15 219 (+1 290)

Київська область – 13 949 (+550)

Донецька область – 11 254 (+580)

Львівська область – 10 961 (+728)

Херсонська область – 10 710 (+350)

Тернопільська область – 10 418 (+440)

Полтавська область – 10 122 (+840)

Черкаська область – 10 089 (+800)

Вінницька область – 9 450 (+640)

Івано-Франківська область – 9 058 (+415)

Сумська область – 8 766 (+540)

Миколаївська область – 6 889 (+330)

Житомирська область – 6 801 (+700)

Рівненська область – 6 800 (+520)

Одеська область – 6 320 (+310)

Луганська область – 6 270 (+330)

Запорізька область – 6 207 (+670)

Закарпатська область – 6 174 (+440)

Харківська область – 6 169 (+380)

Хмельницька область: перша доза – 5 526 (+429); друга доза – 2 (+1)

Кіровоградська область – 5 392 (+420)

Волинська область – 5 043 (+370)

Чернівецька область – 4 974 (+380)

Чернігівська область – 4 766 (+240)

Усі щеплені вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях, наступного дня – у решті регіонів. На першому етапі щеплення отримають медики, які працюють із хворими на Covid-19. Вакцинуватися потрібно буде двічі.

Усього Україна поки що отримала лише півмільйона доз індійської вакцини Covishield, що виробляється за ліцензією Oxford/Astra Zeneca. В одному флаконі є 10 доз, і зберігати його можна лише 6 годин після відкриття. Якщо увесь флакон не встигають використати, залишки з флакона утилізовують. 1 березня МОЗ дозволило щепитися залишками вакцини публічним особам для популяризації вакцинації. 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac, якою щепитимуть маломобільні групи населення.