Актуальна статистика вакцинації проти Covid-19 в УкраїніZAXID.NET, 18
фото Романа Балука
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Станом на 30 березня в Україні офіційно від коронавірусу зробили 212 898 щеплення (+14 432 за попередню добу):
- Київ – 15 569 (+1 740)
- Дніпропетровська область – 15 219 (+1 290)
- Київська область – 13 949 (+550)
- Донецька область – 11 254 (+580)
- Львівська область – 10 961 (+728)
- Херсонська область – 10 710 (+350)
- Тернопільська область – 10 418 (+440)
- Полтавська область – 10 122 (+840)
- Черкаська область – 10 089 (+800)
- Вінницька область – 9 450 (+640)
- Івано-Франківська область – 9 058 (+415)
- Сумська область – 8 766 (+540)
- Миколаївська область – 6 889 (+330)
- Житомирська область – 6 801 (+700)
- Рівненська область – 6 800 (+520)
- Одеська область – 6 320 (+310)
- Луганська область – 6 270 (+330)
- Запорізька область – 6 207 (+670)
- Закарпатська область – 6 174 (+440)
- Харківська область – 6 169 (+380)
- Хмельницька область: перша доза – 5 526 (+429); друга доза – 2 (+1)
- Кіровоградська область – 5 392 (+420)
- Волинська область – 5 043 (+370)
- Чернівецька область – 4 974 (+380)
- Чернігівська область – 4 766 (+240)
Усі щеплені вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях, наступного дня – у решті регіонів. На першому етапі щеплення отримають медики, які працюють із хворими на Covid-19. Вакцинуватися потрібно буде двічі.
Усього Україна поки що отримала лише півмільйона доз індійської вакцини Covishield, що виробляється за ліцензією Oxford/Astra Zeneca. В одному флаконі є 10 доз, і зберігати його можна лише 6 годин після відкриття. Якщо увесь флакон не встигають використати, залишки з флакона утилізовують. 1 березня МОЗ дозволило щепитися залишками вакцини публічним особам для популяризації вакцинації. 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac, якою щепитимуть маломобільні групи населення.
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