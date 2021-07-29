А правда, що не можна пити алкоголь після вакцинації? А летіти на море? А здавати аналізи перед щепленням треба? Ці та інші питання часто виникають перед щепленням від коронавірусу, а сумніви підсилюють подекуди абсурдні міфи про вакцинацію.

ZAXID.NET разом із керівницею Львівського обласного лабораторного центру Наталією Іванченко-Тімко пояснює, чи потрібно готуватися до вакцинації та в які міфи про щеплення від коронавірусу вірити не варто.

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Чи треба готуватися до вакцинації від Covid-19?

Вакцинація – це не операція. За кордоном під час деяких щеплень навіть не передбачена участь лікаря. Тому до вакцинації від коронавірусу якось особливо готуватися не потрібно.

«Якщо людина не відчуває розладів стану здоров’я, вона може йти вакцинуватися. Жодних аналізів не треба здавати, ніякої клізми не треба робити, немає ніякої дієти, якої необхідно притримуватись до, після чи під час вакцинації. Людина веде абсолютно звиклий для неї спосіб життя», ­– пояснює Наталія Іванченко-Тімко.

Вакцина і алкоголь

Ніяких обмежень щодо вакцинації від коронавірусу і вживанням алкоголю до чи після неї немає й алкоголь не має впливу на якість щеплення. Єдина вакцина, яка несумісна з алкоголем, це щеплення проти сказу. Після такої вакцинації лікарі попереджають пацієнта про можливі побічні реакції від вживання алкоголю.

Мочити можна

Лікарка називає нонсенсом міф про те, що місце уколу мочити не можна. Навпаки – людина повинна дбати про гігієну шкіри, тому приймати ванну чи душ після вакцинації можна без обмежень.

Чи можна їхати на відпочинок чи займатися спортом?

Після вакцинації можна робити все, що ви робили й до, якщо почуваєтеся добре.

«Спосіб життя після вакцинації не порушується. Однак, у частини людей після щеплення підвищується температура. Тому таким людям дійсно краще лишитися вдома і вживати більше рідини, пити жарознижувальні препарати. Але така реакція – це абсолютно нормальне явище і триває кілька днів. Якщо ж ви почуваєтеся добре, можете спокійно їхати відпочивати, йти на роботу чи займатися спортом», – додає Наталія Іванченко-Тімко.

А я буду заразний після щеплення?

Ні, тому самоізолюватися після щеплення не потрібно. Жодна з чотирьох вакцин від коронавірусу, які використовує Україна, – не "жива" і не має активного збудника вірусу. Тобто, вакциновані люди не є загрозою для оточуючих і тим паче заразити інших не можуть.

Вакцина впливає на плідність?

Наталія Тімко каже, що останнім часом серед чоловіків дуже популярний міф, що вакцинація від коронавірусу впливає на плідність. Але за механізмом свого виготовлення всі чотири вакцини жодного впливу на кількість чи якість сперматозоїдів не мають. Так само не доведений прямий негативний вплив однієї з вакцин на вагітність.

То вагітним можна вакцинуватись?

Медики радять вагітним щепитися тоді, коли ризики від хвороби перевищують ймовірні ризики від вакцинації. Тобто, якщо вагітна жінка чи її близькі родичі контактують із великою кількістю людей.

Вагітних дозволено щепити препаратом Comirnaty американської компанії Pfizer, оскільки він має достатню кількість клінічних досліджень, що доводять його безпечність для вагітних. Обмежень щодо терміну вагітності немає.

Що стосується жінок, які годують грудьми, то у МОЗ зазначають, що вони можуть щепитися вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio). Інструкцією вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech забороняється щеплення таких жінок.

А хворим на хронічні та онкозахворювання?

Так, оскільки такі люди перебувають у зоні ризику і можуть важче перенести хворобу. Однак хронічні захворювання можуть впливати й на результат вакцинації, тому перед щепленням варто порадитись із лікарем.

РНК-вакцини від Pfizer і Moderna генетичні?

Ні, хоча це дуже популярний міф. Обидва препарати – це мРНК вакцини, що містить генетичний код збудника коронавірусу. Але він жодного стосунку до людського набору хромосом не має і вплинути на модифікації ДНК не може.

«В організм не вводять збудник, а вводять лише інформацію про нього, відповідно, на введення цієї інформації організм синтезує речовину, подібну до коронавірусу, і потім вже синтезує антитіла захисту до нього. І тому впливу на набір хромосом людини мРНК вакцини не має це нереально і не можливо», – пояснює керівниця львівського лабораторного центру.

Чи можна змішувати вакцинацію з прийомом ліків?

Так. Медики закликають не припиняти вживати ліки до та після вакцинації, особливо людям із хронічними захворюваннями, як-от цукровий діабет чи серцево-судинні захворювання.

А вакцини?

Поки що змішувати вакцини різних виробників для вакцинації однієї людини не можна, однак деякі країни експериментують із першою дозою, наприклад, препарату від AstraZeneca, а другою – від Pfizer. Таку ж рекомендацію українським медикам дала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики.

«Ми орієнтуємось на інструкцію від виробника препарату і там вказано, що наразі не вивчена його сумісність із іншими вакцинами, тому поки що ми їх змішувати не ризикуємо. Однак коронавірус – новий, вакцини, відповідно, теж, тому найближчим часом усе може змінитися», – зазначає Наталія Іванченко-Тімко.

А якщо перехворів, треба все одно вакцинуватись?

Міф про те, що вакцинацію тим, хто перехворів, треба відкласти на півроку, виник на початку вакцинації від коронавірусу в Україні. Тоді вакцин на всіх охочих було не достатньо, тому Міністерство охорони здоров’я розробило п’ять етапів вакцинації, за яким насамперед вакцинували медиків та соціально незахищені групи населення. Водночас тим, хто перехворів, порадили відтермінувати щеплення на півроку, оскільки такі люди переважно мають антитіла.

Зараз же медики фіксують випадки захворювання на коронавірус у однієї людини по кілька разів, що означає, що захист від антитіл – нетривалий. Тому людям, які перехворіли, таки радять вакцинуватись. Інше питання – коли?

Наразі немає чітко затвердженого проміжку часу, за який після хвороби можна вакцинуватися. Однак Центр з контролю та профілактики захворювань у США видав рекомендації, за якими радить вакцинуватися після завершення клінічних проявів хвороби і періоду заразності.

«Вакцинація не захищає від захворювання на 100%, але вакциновані люди не помруть і не потраплять із важкими формами у реанімацію. Вакцинація переважно переноситься добре, навіть якщо кілька днів буде побічна реакція, вона все одно легша, ніж наслідки хвороби», – додає Наталія Тімко-Іванченко.

Поки що достеменно не відомо, скільки часу вакцинація захищає від коронавірусу і чи стане вона регулярною щороку, як, наприклад, щеплення від грипу. Однак міжнародні Covid-паспорти, які в Україні поки що лише тестують, видаватимуть вакцинованим людям лише на 180 днів.

Вакцинованим треба носити маску?

Принаймні, ця вимога є обов’язковою згідно з постановою Кабміну про запровадження карантину. Водночас головний санітарний лікар України Ігор Кузін спрогнозував, що скасувати масковий режим в Україні можуть лише за умови вакцинації більшої частини населення та відсутності ризику передати вірус. За його словами, щонайменше восени та взимку українці ще носитимуть маски у громадських місцях.

Однак кілька країн, які вже провакцинували більшу частину населення намагалися скасувати обов’язковий масковий режим, однак через поширення нових штамів коронавірусу цю вимогу повернули.

Чи є все-таки якісь обмеження?

Єдине, що може бути протипоказом для другої дози, – це важка алергічна реакція. Таким людям другу дозу цією вакциною вводити не будуть.

Під важкою алергічною реакцією лікарі розуміють анафілактичний шок, раптову алергію, яка зазвичай виникає у перші півгодини після щеплення. Тому лікарі просять упродовж 30 хвилин після вакцинації перебувати в тому місці, де вас щепили, аби в разі алергічної реакції медики могли надати допомогу.

Всі інші алергічні реакції, як-от почервоніння, свербіж, покашлювання чи кропив’янка важаються легкими і не є протипоказом для щеплення. Так само і сезонні алергії не є протипоказом для щеплення.

Наталія Іванченко-Тімко каже, що станом на 29 липня на Львівщині вакцинували 309 тисяч мешканців й випадків анафілактичного шоку не фіксували.