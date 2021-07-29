Ігор Кузін вважає, що восени і взимку українці й надалі ходитимуть у масках

Скасувати носіння захисних масок в Україні можуть лише за умови вакцинації більшої частини населення та відсутності ризику передати вірус, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Маски є обов’язковими за недостатнього рівня охоплення щепленнями. Ми можемо розглядати [скасування] лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою, і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію», – сказав він в інтерв’ю «Українській правді».

На думку Кузіна, восени та взимку українці будуть носити маски, які захистять не лише від коронавірусу, але й від грипу.

«Восени нас не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції, ми також будемо стикатися з вірусом грипу. Тому маска буде захищати не лише від ковіду», – сказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, 21 липня в Україні стартував пʼятий і останній етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення зможуть зробити всі охочі, «Дiю» для цього використовувати вже не потрібно. У країні також почали вакцинацію препаратом Moderna.