Чинні ректори обох університетів змагатимуться за право повторно очолити заклади

У Хмельницькому визначили кандидатів на посади ректорів двох закладів вищої освіти – Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (ХУУП) і Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА). Конкурсна комісія розглянула документи претендентів і допустила їх до участі у виборах.

Як розповів «Суспільному» директор департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА Олександр Пунда, вибори ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова запланували на 11 грудня, а Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – на 18 грудня.

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Кандидати на посаду ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Ірина Ковтун – перша проректорка університету, доцентка, кандидатка наук з державного управління. Також вона очолює методичну раду закладу та викладає на кафедрі публічного управління та адміністрування.

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Ірина Ковтун (фото зі сторінки закладу)

У декларації за 2025 рік Ірина Ковтун вказала дві земельні ділянки площею 400 та 1000 м² у Хмельницькій області, а також садовий будинок площею 299,1 м² у Хмельницькому.

Її чоловік Максим Ковтун володіє 50% статутного капіталу ТОВ «Алюбілд». Вартість його частки становить 25 тис. грн. Також він користується автомобілем Ford Escape 2019 року випуску, який належить їхній доньці. У власності доньки є ще один автомобіль цієї ж марки та року випуску. Минулого року вона також отримала 132 761 грн зарплати в університеті.

Ірина Ковтун задекларувала 713 131 грн зарплати в університеті, 15 140 грн гонорарів від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 16 тис. грн благодійної допомоги від закладу та інші виплати.

Її чоловік отримав понад 2,7 млн грн доходу як самозайнята особа, 95 200 грн зарплати від ТОВ «Алюбілд» та 51 284 грн – від університету.

Едуард Щепанський – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, професор, доктор наук з державного управління та кандидат економічних наук. У відкритому реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) немає декларацій про його доходи.

Едуард Щепанський (фото зі сторінки закладу)

Олег Омельчук – доктор юридичних наук, ректор Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова з 2010 року.

Олег Омельчук (фото зі сторінки закладу)

У виправленій щорічній декларації за 2025 рік він вказав садовий будинок площею 63,1 м² у селі Куражин Кам’янець-Подільського району, гараж площею 21 м² у Хмельницькому та земельні ділянки площею 1500 м² у селі Розсоша і 400 м² у селі Куражин.

Його дружина Леся Омельчук володіє земельними ділянками площею 810 м² у Волочиську та 1000 м² в Олешині. Подружжю також належить по 50% житлового будинку площею 406,4 м² у Розсоші. Транспортних засобів у власності Олега Омельчука та членів його сім’ї в декларації не зазначено.

Олег Омельчук задекларував 613 182 грн зарплати в університеті, 168 329 грн пенсії, 4728 грн зарплати за сумісництвом у Міністерстві освіти і науки України та 4182 грн зарплати в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Також він отримав 252 тис. грн від продажу нерухомості.

Водночас його дружина Леся Омельчук задекларувала 115 464 грн зарплати в університеті.

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Кандидати в Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію

Олександр Поліщук – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор філософських наук і професор.

Олександр Поліщук (фото зі сторінки закладу)

У щорічній декларації за 2025 рік він вказав квартиру площею 68,5 м² у Хмельницькому, гараж площею 30,6 м² та земельну ділянку площею 35 м². Його дружина Олена Поліщук володіє квартирою площею 81 м² у Хмельницькому.

Також Олександр Поліщук має автомобіль SsangYong Kyron 2012 року випуску. Інших транспортних засобів у декларації не зазначено.

Олександр Поліщук задекларував 572 841 грн зарплати в академії, 115 769 грн пенсії, 14 600 грн гонорарів від Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, 5377 грн виплат від Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді та 1643 грн від Кам’янець-Подільського державного інституту. Також він отримав 2200 грн від профспілкової організації академії.

Його дружина Олена Поліщук задекларувала 381 838 грн зарплати в академії, 133 916 грн зарплати за сумісництвом у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг, 27 252 грн гонорарів від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та 2550 грн від Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

Ірина Дарманська – декан факультету початкової освіти та філології, докторка педагогічних наук і професорка. У відкритому реєстрі НАЗК її декларацій немає.

Ірина Дарманська (фото зі сторінки закладу)

Євген Долинський – професор кафедри германської філології та перекладознавства Хмельницького національного університету, доктор педагогічних наук. Він також не оприлюднював декларацій про доходи.

Євген Долинський (фото зі сторінки закладу)

Інна Шоробура – докторка педагогічних наук, професорка, членкиня-кореспондентка Національної академії педагогічних наук України та академікиня кількох галузевих академій. Очолює Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію з 2009 року.

Інна Шоробура (фото зі сторінки закладу)

У декларації Інна Шоробура вказала житловий будинок площею 212 м², квартиру площею 58 м² та гараж площею 18,5 м² у Хмельницькому. Також їй належать квартира (56,7 м²) у Києві, житловий будинок (52,9 м²) у селі Пижівка, садовий будинок (122,2 м²) та земельна ділянка (622 м²) в Іванківцях. Крім того, вона має земельні ділянки у Хмельницькому, Олешині, Пижівці, Ставчинцях та Кучі. Ще 66% квартири площею 30,1 м² у Хмельницькому перебувають у її спільній частковій власності.

Її чоловік Олег Шоробура задекларував житловий будинок площею 233,5 м² у Хмельницькому, квартиру площею 47,5 м² у Новій Ушиці та чотири земельні ділянки у Хмельницькому й Олешині.

У власності Інни Шоробури є два автомобілі 2013 року випуску – Nissan Qashqai та Suzuki Grand Vitara.

Інна Шоробура задекларувала 948 718 грн зарплати в академії, 190 654 грн пенсії, 36 720 грн соціальних виплат від Національної академії педагогічних наук України та 14 994 грн гонорарів від Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Також вона отримала 1195 грн від Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка та 4 тис. грн від профспілкових організацій академії. Її чоловік Олег Шоробура задекларував 35 830 грн пенсії.