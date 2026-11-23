Меморіал на вулиці Лепкого в Івано-Франківську

В Івано-Франківську планують провести пошукові роботи на території трьох радянських меморіалів, щоб з’ясувати, чи є там поховання військових Другої світової війни. Йдеться про меморіальні комплекси на вулицях Софіївці та Лепкого, а також на території локомотиворемонтного заводу на вулиці Залізничній. Пошуковці зможуть розпочати роботи наприкінці листопада – на початку грудня цього року.

Директор комунального підприємства «Пам’ять» Василь Тимків повідомив «Суспільному», що підприємство вже отримало дозвіл на проведення пошукових робіт. Якщо фахівці виявлять поховання, вони складуть акт про встановлення їхнього місця. Після цього місцева влада має визначити територію для перепоховання, а документи передадуть на розгляд державної міжвідомчої комісії для отримання відповідного дозволу.

«Велике питання, чи дійсно саме ці особи там поховані, тому що в радянський час відбувалася оця глорифікація, героїзація так званої “побєди”, і відбувався активний процес становлення таких меморіалів. Дуже часто імена вносилися просто так, як-от кажуть, “зі стелі”», – розповів Василь Тимків.

За його словами, під час створення радянських меморіалів імена загиблих нерідко переносили на нові пам’ятні знаки за інформацією з військових частин. Через це інформація про справжні місця поховань могла втрачатися.

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Меморіальний комплекс на Софіївці в Івано-Франківську (фото Суспільного)

«Ми давали запит у військові частини, які вказували, хто загинув, наприклад, в ареалі Івано-Франківська чи якогось іншого населеного пункту, і їх поміщали на пам’ятні знаки. А реальні могили, навіть й такі, що були на той момент відомі, просто зникали, тому що імена переносилися на нові меморіали, а справжні могили забувалися. І це все відбувалося в радянський час. Тобто ніби така зневага радянської влади до своїх же військових, які загинули у час Другої світової війни», – зазначив Василь Тимків.

Пошукові та ексгумаційні роботи переважно оплачують громади, на території яких їх проводять. Також діяльність КП «Пам’ять» фінансують у межах обласної програми пошуку жертв політичних репресій. Це, зокрема, дає змогу утримувати постійний штат працівників. Наразі пошукова бригада підприємства складається із шести людей.