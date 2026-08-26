Попередній проєкт меморіального стенду в Ужгороді

В Ужгороді планують встановити меморіальний стенд на честь місцевих ромів, які загинули на війні. Відповідне рішення виконавчий комітет Ужгородської міської ради підтримав у середу, 26 серпня.

Проєкт меморіалу мають затвердити протягом наступних п’яти днів. Після цього розглянуть питання щодо його фінансування та візуального оформлення.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Ініціатором встановлення стенда став депутат Ужгородської міської ради, голова ромської громади міста Мирослав Горват. У коментарі ZAXID.NET він розповів, що меморіал має нагадувати про ромів із Закарпаття, які віддали життя за незалежність України.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Це історичний меморіал для тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність, за можливість існувати в Україні як ромська громада і бути на рівні з іншими. Це насамперед нагадування для дітей та онуків, що це велика відповідальність і частина історії новітньої України», – зазначив Мирослав Горват.

За його словами, наразі на сході України перебуває близько тисячі ромів із Закарпаття. Також відомо про близько 20 загиблих. В Ужгороді планують увічнити пам’ять про жителів ромської громади, які народилися та виросли в місті.

«Наскільки мені відомо, в Україні ще ніде немає меморіалів на честь полеглих на війні ромів. Якщо все вдасться, ми до кінця року першими його відкриємо», – розповів Мирослав Горват.

Меморіал планують встановити на вулиці Ужанській, біля будинку №80. За словами депутата, цю локацію обрали через розташоване там ромське поселення. Це місце також є одним із центральних для місцевої громади, де протягом останніх 15 років проводять різні заходи та свята. Після встановлення меморіалу мешканці громади зможуть приходити туди у пам’ятні дати та покладати квіти.

На меморіальному стенді планують розмістити фотографії полеглих воїнів та інформацію про них. З обох боків встановлять український та ромський прапори.

Додамо, що в Ужгороді вже є меморіальний знак, присвячений ромській громаді, однак він стосується не повномасштабного вторгнення, а нацистського геноциду ромів. Його відкрили у 2023 році на території гімназії №14. На меморіальному знаку викарбувані прізвища ромських родин, які жили в Ужгороді та Радванці під час Другої світової війни.