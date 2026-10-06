У Краматорську внаслідок обстрілу загинув поліцейський

На Донеччині росіяни дроном вдарили по службовому автомобілю патрульних. Внаслідок атаки загинув поліцейський. Про це повідомили у телеграм-каналі Національної поліції.

Трагічна подія сталася у вівторок, 6 жовтня, у Краматорську. Росіяни атакували FPV-дроном службовий автомобіль патрульних. Внаслідок удару загинув 40-річний поліцейський Артем Ковтун, ще двоє його колег отримали поранення.

«В Артема залишилися батьки, дружина, 13-річний син та 8-річна донька. Сьогодні їхня родина втратила найдорожчу людину, а ми – колегу, побратима, патрульного, який до останнього ніс службу в Краматорську, щодня працюючи під загрозою ворожих дронів, авіабомб та артилерійських обстрілів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 жовтня у ДТП на Тернопільщині загинув лейтенант Нацполіції Максим Борщевський. Поліцейський виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автокраном.

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