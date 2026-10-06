На Донеччині внаслідок удару російського дрона загинув патрульний поліцейський
Ще двоє поліцейських отримали поранення
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На Донеччині росіяни дроном вдарили по службовому автомобілю патрульних. Внаслідок атаки загинув поліцейський. Про це повідомили у телеграм-каналі Національної поліції.
Трагічна подія сталася у вівторок, 6 жовтня, у Краматорську. Росіяни атакували FPV-дроном службовий автомобіль патрульних. Внаслідок удару загинув 40-річний поліцейський Артем Ковтун, ще двоє його колег отримали поранення.
«В Артема залишилися батьки, дружина, 13-річний син та 8-річна донька. Сьогодні їхня родина втратила найдорожчу людину, а ми – колегу, побратима, патрульного, який до останнього ніс службу в Краматорську, щодня працюючи під загрозою ворожих дронів, авіабомб та артилерійських обстрілів», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 жовтня у ДТП на Тернопільщині загинув лейтенант Нацполіції Максим Борщевський. Поліцейський виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автокраном.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google