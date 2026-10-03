Лейтенант Нацполіції Максим Борщевський зіткнувся з автокраном

У ДТП в селі Смиківці Тернопільської області загинув 29-річний лейтенант Національної поліції Максим Борщевський. Про це у суботу, 3 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Аварія сталась близько 09:00 у селі Смиківці Тернопільського району. Лейтенант Максим Борщевський, керуючи легковим автомобілем Volkswagen Passat, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автокраном. Від отриманих травм поліцейський загинув.

Максим Борщевський з 2022 до 2025 року працював у Тернопільській обласній прокуратурі. У 2025 році він обійняв посаду оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції.

З березня 2026 року Максим Борщевський працював старшим слідчим відділу поліції № 2 Тернопільського районного управління поліції.

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«Максим сумлінно виконував службові обов’язки, завжди був готовий прийти на допомогу та користувався повагою серед колег. Поліція Тернопільщини висловлює щирі співчуття рідним і близьким Максима Борщевського. У цей важкий час розділяємо біль непоправної втрати», – йдеться у повідомленні поліції.

Загиблий лейтенант Нацполіції Максим Борщевський

Панахида за Максимом Борщевським відбудеться у неділю, 4 жовтня, о 19:00 у Храмі Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ за адресою: бульвар Данила Галицького, 1Б, Тернопіль. Чин похорону відбудеться у понеділок, 5 жовтня, об 11:00 у селищі Підволочиськ, звідки поліцейський родом.