Рінат Ахметов

Швейцарська компанія ДТЕК Ріната Ахметова могла вести бізнес з російською шахтою до серпня 2022 року. Водночас сам бізнесмен заявляв, що його компанії не мають жодних інтересів у Росії. Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо», підготовленому в межах проєкту Inside Deutsche Bank.

Попри те, що ДТЕК офіційно заперечує будь-які ділові відносини з російськими компаніями після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, швейцарська компанія DTEK Trading SA фігурує в митних записах про постачання російського вугілля.

Зокрема, розслідувачі виявили листування працівників німецького банку Deutsche Bank, у якому йшлося про підозрілу транзакцію між DTEK Trading SA та ПАТ «Новоросійський морський торговельний порт». 7 серпня 2019 року швейцарська компанія перерахувала порту 290 тис. доларів як передоплату за дві партії товару.

Банк помітив цю транзакцію та запросив розʼяснити санкційні ризики. Водночас на той момент Новоросійський порт не перебував під санкціями. З оприлюдненого листування невідомо, яке в підсумку рішення ухвалив банк щодо транзакції.

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Журналісти також перевірили, чи були подібні операції у швейцарської компанії ДТЕК пізніше. Згідно з даними митних баз, швейцарська компанія регулярно закуповувала вугілля у російської шахти «Шахтоуправління “Обуховська”», яка до 2021 року належала Ахметову.

Це велике вуглевидобувне підприємство в російському місті Звєрєво, в Ростовській області. Російський Сбєрбанк через кредитний борг відібрав компанію, якій належала шахта, і перепродав іншому інвестору, зауважує агенція.

Однак, як свідчать митні документи, ділові відносини між шахтою та компанією Ахметова не припинилися. Там є дані про низку поставок протягом січня-серпня 2022 року з цієї шахти на швейцарську компанію ДТЕК. У митних деклараціях зазначено «уголь каменный антрацит», вага та дата останнього відвантаження – 4 серпня 2022 року. За цими контрактами вугілля постачали до Індії, Болгарії та Румунії.

У ДТЕК у відповідь на запит «Слідства.Інфо» заперечили співпрацю з російською шахтою після початку повномасштабного вторгнення.

«Офіційно заявляємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії DTEK Trading SA не контрактував жодних поставок продукції з боку “Шахтоуправління “Обуховська”, не здійснював жодних платежів на його користь та не мав жодних інших відносин з компаніями держави-агресора», – ідеться в повідомленні.

Заборона на імпорт російського вугілля в Україну набула чинності у квітні 2022 року, а в Європейському Союзі – у серпні того ж року. Тож формально ці поставки не порушували європейських санкцій. Однак вони відбувалися вже після початку повномасштабної війни, попри публічні заяви Ахметова про відсутність інтересів його компаній у Росії, зауважують журналісти.

Проєкт Inside Deutsche Bank – це міжнародне журналістське розслідування на основі витоку 15 млн файлів німецького Deutsche Bank. Викривачі передали їх індійському журналісту Джосі Джозефу та південноафриканській журналістці Хадіджі Шаріфе. Журналісти з 50 країн кілька місяців аналізували документи, зокрема внутрішнє листування та матеріали підрозділів фінансового моніторингу й контролю за санкціями. Вони з’ясували, як після повномасштабного вторгнення банк один з найбільших банків Європи продовжував обслуговувати російських олігархів і підсанкційних бізнесменів та проводив сумнівні операції, щоб зберегти клієнтів та свій прибуток.