Апартаменти розташовані на узбережжі моря, у районі Маретерра князівства Монако

Український олігарх Рінат Ахметов купив п’ятиповерхові апартаменти на березі Середземного моря за понад 550 млн доларів в елітному житловому комплексі в Монако. Ця угода є однією з найбільших покупок житлової нерухомості в історії. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Видання вказує, що апартаменти розташовані на узбережжі моря, у районі Маретерра князівства Монако. Це новий комплекс, який побудований на штучно створених територіях та офіційно відкритий у 2024 році князем Альбером II.

Апартаменти розміщені в елітному комплексі Le Renzo та мають площу близько 2500 м², не враховуючи балкони та тераси з видом на море. У квартирі 21 кімната, а серед особливостей – власний басейн, джакузі та щонайменше вісім паркомісць.

Зазначається, угоду було завершено у 2024 році. Деталі продажу нерухомості стали відомі з майнового реєстру Монако, а також з листів та документів, які вивчали журналісти Bloomberg Businessweek, отриманих від організації DDoSecrets, яка збирає та публікує витоки даних, пов'язаних із бізнесом, урядами та державними установами.

Компанія Ріната Ахметова SCM Holdings Limited підтвердила факт купівлі житла, однак відмовилася надавати будь-які подробиці. Зокрема, у компанії повідомили, що міжнародний інвестиційний портфель SCM вже понад 10 років включає нерухомість преміум-класу, про що неодноразово публічно заявляла. Серед активів є й проєкт Le Renzo, у який було інвестовано ще на первинному етапі продажу у 2021 році.

Якщо підтвердиться вартість нерухомості, то цей об’єкт зможе увійти до числа найдорожчих приватних житлових продажів в історії, обійшовши відомі угоди в Лондоні та Нью-Йорку, де елітні маєтки оцінювались в понад 350 млн доларів.

До слова, Монако вважається одним із найдорожчих ринків нерухомості у світі через невеликі розміри та статус податкової гавані. Новий район Маретерра (Mareterra) будували понад десять років і включає розкішні вілли, таунхауси та апартаменти. За даними місцевих агентів з нерухомості, цей район є найдорожчим у князівстві. Вартість житла тут становить понад 100 тис. євро за квадратний метр. Через закритість ринку детальна інформація про нерухомість та ціни на неї не оприлюднюється.

Нагадаємо, у березні 2026 року Рінат Ахметов увійшов до списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Він посів 477-ме місце у глобальному рейтингу, а його статки оцінюють у 7,8 млрд доларів.