Рінат Ахметов купив трубний завод у Румунії

Гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», що належить Рінату Ахметову, уклала угоду про купівлю трубного заводу ArcelorMittal Tubular Products Iași у місті Ясси в Румунії. Про це у середу, 17 грудня, повідомили на сайті «Метінвесту».

Як розповіли в «Метінвесті», переговори щодо купівлі заводу тривали кілька місяців й наприкінці листопада Європейська комісія та національне відомство Румунії з питань конкуренції схвалили продаж активу. За даними Forbes, угоду оцінюють у менш ніж 10 млн євро. Завод виробляє зварні конструкційні труби для будівництва, машинобудування, інфраструктури та аграрного сектору. Вказується, що румунський завод має п’ять трубних станів, дві лінії поздовжнього різання та дві лінії покриття.

Метінвест вже має активи в Італії, Болгарії, Великій Британії та США, а ArcelorMittal Tubular Products Iași став першим виробничим майданчиком групи в Румунії.

«Підприємства Метінвесту в Україні історично виготовляють великі обсяги гарячекатаного рулону, призначеного як для внутрішнього ринку, так і для експорту. Розташування активу в Румунії – лише за 600 км від Запоріжжя – дає нам змогу щороку постачати до 180 тис. тонн гарячекатаного рулону виробництва “Запоріжсталі”. Це забезпечить румунському заводу регулярні замовлення та стабільну роботу», – сказав операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко.

Румунський завод планують інтегрувати у виробничі й організаційні ланцюги «Метінвесту» у 2026 році.

