Візуалізація проєкту системи накопичення енергії ДТЕК та Fluence

Компанія українського бізнесмена Ріната Ахметова побудує в Польщі найбільше сховище електроенергії 133 МВт. Про це в середу, 24 вересня, повідомила газета Gazeta.pl.

Зазначається, що найбільше в Польщі сховище електроенергії збудують в Тшебіні, що за 30 км від Кракова. Сховище будуватимуть компанія DRI, що входить в групу ДТЕК Ріната Ахметова, та американська Fluence Energy BV. Енергосховище в Тшебіні потужністю 133 МВт буде найбільшим у Польщі.

Нове сховище енергії буде оснащене передовою платформою Smartstack. Це інноваційне рішення дозволить накопичувати енергію в періоди низьких цін і повертати її в мережу під час здорожчання.

«Це дозволить системі ефективно керувати енергією, оптимізуючи її використання як для операторів, так і для кінцевих користувачів», – пояснюють в ДТЕК.

Крім того, сховище енергії зможе постачати електроенергію навіть під час відключень електроенергії чи масштабних перебоїв. Введення енергосховища в експлуатацію заплановане на 2027 рік. Реалізація цього проекту передбачає для України можливість використання зарезервованих потужностей у разі гострого дефіциту електроенергії.

Додамо, що компанія ДТЕК купила накопичувач енергії в Тшебіні в польської компанії Columbus Energy, що раніше розробила відповідний проєкт.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Рінат Ахметов увійшов до рейтингу найбагатших людей світу від Forbes . Він посів 390 місце у глобальному переліку багатіїв. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року майже вдвічі – із 4 млрд до 7,9 млрд доларів.