Бізнесмен Рінат Ахметов має двох позашлюбних дітей від уродженки Донецька Аліни Литвиненко, приховуючи їх та їхню нерухомість на десятки мільйонів євро під Києвом та на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Про це повідомило у понеділок, 2 червня, «Слідство.Інфо».

У розслідуванні журналістів йдеться, що у 2007 році на той час 25-річна Аліна Литвиненко стала власницею будинку в Козині під Києвом. Нерухомість жінка придбала у компанії Британських Віргінських Островів «Медко Сервісіз Лімітед», яку пов’язують з групою Ріната Ахметова System Capital Management (СКМ), а інтереси Литвиненко під час купівлі маєтку представляв пов’язаний з Ахметовим представник СКМ та помічник екснардепа Юрія Воропаєва, якого називають юристом Ахметова.

«У 2010-х почали ширитися чутки про розлучення Ріната Ахметова з дружиною, однак у пресслужбі СКМ все заперечували. Мовляв, інформація не відповідає дійсності, оскільки “бізнесмен щасливий у шлюбі”. У цей час Аліна Литвиненко відкриває салон краси “Мой Ангел” у Донецьку. Поступово її володіння суттєво розширюються: компанія “Козін-Люкс”, якою до того володів сам Рінат Ахметов, стала її власністю. На балансі цієї компанії – ще майже 12 гектарів землі у Козині. На такому собі окремому півострові на березі Дніпра», – йдеться в матеріалі журналістів.

З 2013 року Литвиненко також стає власницею низки авто, серед яких – Randge Rover, Mercedes gl 500, Porsche Cayenne та Bentley Continental.

Із посиланням на реєстри нерухомості «Слідство.Інфо» повідомило, що у період з 2014 по 2017 роки у Ріната Ахметова та Аліни Литвиненко народилися двоє дітей – Даніяр і Даміра. Наразі хлопчику – 11 років, а дівчинці – 7 років.

Згідно з реєстрами, діти є власниками фірми Almarin Properties. У власності компанії – шале на курорті Куршевель у Франції площею 213 м2 вартістю орієнтовно 78 млн євро. Батьками обох дітей вказані Рінат Ахметов і Аліна Литвиненко. Зазначається, що компанією наразі керує донька Юрія Воропаєва Анна Нечай.

У пресслужбі СКМ Ахметова на запитання журналістів про дітей відповіли, що не коментують особисте життя бізнесмена, запевнивши, що його сімейний стан не змінився.

Наразі публічно відомо про те, що 58-річний Рінат Ахметов одружений з Лілією Смирновою, з якою має двох повнолітніх синів – Даміра та Алміра. Про інших жінок чи дітей Ахметов не розповідав.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Рінат Ахметов увійшов до рейтингу найбагатших людей світу від Forbes. Він посів 390 місце у глобальному переліку багатіїв. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року майже вдвічі – із 4 млрд до 7,9 млрд доларів.