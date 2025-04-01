Шість українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes. Найбагатшим з-поміж них багато років поспіль залишається Рінат Ахметов. Також у рейтингу – Віктор Пінчук, Андрій Веревський та підсанкційні Петро Порошенко, Костянтин Жеваго та Вадим Новинський. Топ найзаможніших людей американський журнал оприлюднив у вівторок, 1 квітня.

Найвище місце в рейтингу серед українців традиційно посів власник холдингу СКМ Рінат Ахметов. Він – на 390-й позиції у глобальному переліку багатіїв. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року майже вдвічі – із 4 млрд до 7,9 млрд доларів.

Статки Ахметова збільшились, зокрема, завдяки зростанню виторгу підприємств «Метінвест» та ДТЕК, що вплинуло на їхню ринкову вартість. Серед інших чинників – суттєве зростання оцінки вартості банку ПУМБ на тлі стабільної роботи банківської системи; дооцінка грошових заощаджень, отриманих як дивіденди від підконтрольних бізнесів; спуск на воду 139-метрової яхти Luminance, вартість якої оцінюють у 500 млн доларів.

Вона, ймовірно, належить Ахметову, пише Forbes Ukraine.

Статки Віктора Пінчука, який посів 1142-ге місце, збільшилися на 60% (або на 1,2 млрд доларів) – до 3,2 млрд доларів. Зростання статків Пінчука зумовлене, зокрема, покращенням фінансових результатів трубного холдингу «Інтерпайп», газовидобувної GeoAlliance та переоцінкою їхньої ринкової вартості. Серед іншого – відбулася дооцінка особистих заощаджень у формі нерухомості, грошей та інших цінностей.

До рейтингу повернувся Петро Порошенко, посівши 1947-е місце. Його статки оцінили у 1,8 млрд доларів.

Іще одне повернення – аграрний магнат Андрій Веревський. Зі статками 1,4 млрд доларів він посів 2356-у сходинку. Його повернення до рейтингу повʼязане із недавнім зростанням капіталізації підконтрольного холдингу Kernel.

2623-ге місце зі статками 1,2 млрд доларів посіли відразу кілька українців, зокрема Вадим Новинський і Костянтин Жеваго. На цьому самому місці опинився ще один українець – співзасновник фінтех-стартапу Revolut Влад Яценко. Але в рейтингу він вказаний як представник Великої Британії.

Українські мільярдери в рейтингу Forbes

Співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов, який зі статками в 1 млрд доларів торік посів 2692 місце, вибув із рейтингу.

Загалом рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes очолив американський підприємець Ілон Маск, його статки оцінили у 342 млрд доларів. На другому місці – Марк Цукерберг, який володіє компанією Meta (власник Instagram та Facebook). Його статки — 216 млрд. Третю позицію зайняв власник Amazon Джефф Безос зі статками у 215 млрд.