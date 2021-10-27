Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії людства

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію. Про це повідомляє Forbes.

Станом на 26 жовтня вартість його статків сягнула 271,3 млрд доларів, зрісши за день на рекордні 41,7 млрд доларів.

Такий різкий стрибок пояснюється зростанням вартості акцій виробника електрокарів Tesla, 21% акцій якого належать бізнесмену.

Напередодні найстарший сервіс прокату авто Hertz замовив у Tesla рекордні 100 тис. автомобілів, унаслідок чого капіталізація компанії Маска перевищила трильйон доларів.

Для порівняння, попередній рекорд належав Джефу Безосу. Засновник і колишній генеральний директор Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною зі статками приблизно в 201 млрд доларів. Згодом його статки дещо скоротились і наступні роки він змагався за першість із Маском.

Ілон Рів Маск – інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів Tesla Inc. Входить до ради директорів компанії SolarCity, заснованої його двоюрідними братами.

Незважаючи на статки, Маск не володіє нерухомістю чи іншими цінними активами і живе в орендованому невеликому будинку в Техасі.