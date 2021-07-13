Наразі невідомо, коли саме Ілон Маск полетить на кораблі компанії Virgin Galactic

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск забронював квиток у космос на ракетоплані Unity компанії Virgin Galactic, яка належить британському мільярдеру Річарду Бренсону. Про це сам Бренсон розповів в інтерв’ю Sunday Times.

Коли саме американський мільярдер полетить наразі невідомо. Повна ціна квитка становить 250 тис. доларів США.

«Ілон – мій друг. Можливо колись я також полечу на одному із його кораблів», – зазначив Бренсон.

Компанія Virgin Galactic здійснила перший космічний політ з повним екіпажем у неділю, 11 липня. Одним з пасажирів став сам Річард Бренсон.

Корабель піднявся ​на висоту понад 80 км, політ тривав менш ніж дві години. При цьому в невагомості Бренсон і його команда перебували протягом усього шести хвилин. Потім космоплан розгорнув крила на 60 градусів і повернувся на космодром.