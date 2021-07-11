Річард Бренсон відправився у космічний політ

У неділю, 11 липня, компанія Virgin Galactic, яка належить Річарду Бренсону, здійснила перший космічний політ з повним екіпажем. Одним з пасажирів став і сам Бренсон.

70-річний Бренсон вирушив у космос як пасажир ракетного літака Unity, який його компанія Virgin Galactic розробляла в США протягом останніх двох десятиліть. Разом з Бренсоном у політ відправились головна інструкторка астронавтів Бет Мозес, провідний інженер Колін Беннет і віце-президентка компанії Сіріша Бандла. Виліт екіпажу відбувся о 18:00 з космопорту Spaceport America в штаті Нью-Мексико.

Суборбітальний політ триватиме менш ніж дві години. При цьому в невагомості Бренсон і його команда перебували протягом усього шести хвилин. Потім космоплан розгорнув крила на 60 градусів і повернувся на космодром.

У майбутньому Бренсон планує комерціалізувати космічні польоти. Вартість такого польоту сягає 250 тис. доларів.

Таким чином, формально Річард Бренсон випередив своїх конкурентів у галузі космічного туризму – Ілона Маска та Джеффа Безоса. Проте представники останнього вже заявили, що «не визнають космічним польот Бренсона».

У Blue Origin заявили, що на відміну від «висотного літака» Бренсона Unity, їх корабель New Shepard пролетить вище за лінію Кармана – висоту в 100 км, яку більшість науковців вважають кордоном космосу.

І частково з Blue Origin можна погодитись. Міжнародна авіаційна федерація нижньою межею космосу вважає саме лінію Кармана – 100 км над поверхнею Землі. На цій висоті для створення підйомної аеродинамічної сили необхідно, щоб літальний апарат рухався з першою космічною швидкістю (7,91 км / с). NASA починає відлік космосу з висоти 122 км.

Проте Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США та науковці ВПС США вважають космосом простір вище приблизно 80 км над рівнем моря.

Політ у космос засновника Amazon Джеффа Безоса заплановано вже на 20 липня. Його компаньйонами по польоту стануть брат Марк, 82-річна американська колишня льотчиця Уоллі Фанк і четвертий учасник, який викупив право на політ на аукціоні за 28 млн доларів, його ім'я досі не раскривалось.

Ракета New Shepard злетить з космодрому в Техасі, суборбітальний політ на висоті 100-115 км триватиме близько 15 хвилин. Після цього корабель приземлиться на трьох парашутах в декількох кілометрах від точки запуску.

Натомість Ілон Маск особисто підтримав Бренсона перед польотом, назвзваши цю подію «без перебільшення великою».

Хто такий Річард Бренсон

Річард Чарльз Ніколас Бренсон – англійський підприємець, засновник корпорації Virgin Group, до складу якої входить одна з найбільш відомих в останні роки Virgin Galactic, що розробляє літак для космічного туризму VSS Unity класу SpaceShipTwo.

Нині кількість компаній, які входять до Virgin Group, становить близько 360. 2012 року оборот корпорації склав 24 млрд. Згідно з оцінками журналу Forbes, розмір статків Бренсона оцінюється у 5 млрд доларів.

У жовтні 2007 року його внесли до британського рейтингу «100 геніїв сучасності», складеного консалтинговою компанією Creators Synectics.

На формування рейтингу впливали роль у зміні системи поглядів, суспільне визнання, сила інтелекту, досягнення та культурна значимість кожного з кандидатів.

Річард Бренсон зробив декілька спроб побити світові рекорди, починаючи з 1985 року, коли він спробував отримати Блакитну стрічку Атлантики за найшвидший перетин Атлантичного Океану.

Рік по тому його повітряна куля на гарячому газі Virgin Atlantic Flyer перетнула Атлантику. У січні 1991 року Бренсон перетнув Тихий океан від Японії до Арктичної частини Канади теж на повітряній кулі.

У березні 2004 року Бренсон встановив рекорд найшвидшого перетину Ла-Маншу на автомобілях-амфібія, пропливши від Дувра до Кале на Gibbs Aquada за 1 годину 40 хвилин і 6 секунд.